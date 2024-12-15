羽球／終結對戰中國金牌女雙9連敗 志田千陽點出贏球關鍵

在BWF年終賽女雙四強戰中，日本「最美女雙」志田千陽與松山奈未以23：21、21：13擊敗巴黎奧運金牌中國女雙賈一凡與陳清晨，終結了對戰9連敗紀錄，成功挺進決賽。

志田千陽與松山奈未過去對陣賈一凡與陳清晨17次之中僅取3勝，且還遭遇9連敗，不過在這場比賽中，她們憑藉穩健表現與關鍵分數的處理，成功扳倒對手。

志田千陽賽後表示：「陳清晨在奧運後休息了一段時間，這給了我們挑戰她們的機會。不過在場上我們仍能感受到她們世界第一的氣場。」

賽事的首局雙方激戰至23：21，志田與松山把握住最後幾個關鍵分成功拿下；第二局則靠著穩定的防守與有效的反擊逐漸拉開分差，最終以21：13勝出，贏得比賽。

挺進決賽後，志田千陽與松山奈未將迎戰南韓組合白荷娜與李紹希。過往對戰紀錄中，志田與松山也是以2勝9敗處於劣勢。志田千陽表示：「她們擅長強力擊球和多拍來回對抗，我們會針對這些特點進行準備，力求在決賽中取得最佳表現。。」

無緣三連霸的中國女雙賈一凡與陳清晨在賽後接受訪問時表達了對比賽的看法。賈一凡表示：「我們表現不夠理想，特別是在體力和精力上的分配不當，影響了比賽節奏。」

陳清晨則是坦言自己的狀態欠佳：「我沒有足夠的體力應付長時間的比賽，這場比賽沒能發揮出最佳實力，但我不會感到遺憾。」至於針對外界盛傳她可能退休的消息，陳清晨並未回應。

展望決賽，松山奈未則說：「當然是想要抓住機會奪冠。不管如何，這是我們兩個今年最後一次參加世巡賽。無論輸贏，我們會毫無保留全力拚搏。」