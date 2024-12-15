路跑／台北馬拉松長跑甜心張芷瑄 半馬破個人最佳封后
台灣女子馬拉松好手「長跑甜心」張芷瑄，今天在一年一度的台北馬拉松，以破個人最佳的1小時18分02秒的成績，拿下女子半馬組冠軍。
張芷瑄在接受媒體訪問時表示，這個夏天在中國進行3、4個月的高海拔訓練，對於在下半年的比賽很有幫助，「尤其對於我們長跑選手的心肺調整，可以很快進入狀況。」
張芷瑄透露，之前都一直在中國麗江做集訓，成果相當不錯，上個月的南京馬拉松就破了自己的全馬最佳成績，「後來教練告訴我，台北馬的天氣很不錯，可以回來試試看，測試一下自己的水準到哪裡。」
今天台北天氣相當適合馬拉松賽事舉行，張芷瑄路程過了一半之後就開始領先，並且在教練幫忙配速陪跑的情況下，最終笑著率先過終點，打破原本個人最佳的1小時18分37秒的半馬成績。
張芷瑄指出，明年最重要的賽事，就是設定在1月底的大阪女子馬拉松，「希望我可以再打破2小時42分20秒的個人全馬最佳成績。」
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