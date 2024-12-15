高球／李玠柏資格賽勝出 台灣第一人晉級LIV聯賽
台灣高爾夫選手李玠柏今天在LIV資格賽（LIV Golf Promotions）勝出，取得明年聯賽資格。他上午在最後5洞拿下4個博蒂，打出低於標準桿7桿的64桿，下午則繳出68桿。
美聯社報導，李玠柏以2桿優勢擊敗南非好手葛瑞斯（Branden Grace）和香港選手許龍一。
沙烏地阿拉伯官方資助的LIV聯賽（LIV GolfLeague）獎金優渥，這場資格賽中只有1人能拿到聯賽入場券。
現年30歲的李玠柏成為第一位取得LIV聯賽完整出賽資格的台灣選手。他先前主要是參與亞洲巡迴賽（Asian Tour）和亞洲各地其他一些小型巡迴賽，今年稍早首度以職業選手身分，在亞洲巡迴賽泰國國際系列賽（International Series Thailand）奪冠。
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