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游泳／短水道游泳世錦賽 新星傅堃銘締造全國新猷

中央社／ 台北14日電

台灣游泳新星傅堃銘今天在世界短水道游泳錦標賽男子400公尺混合式預賽飆出4分09秒36，將奧運國手王星皓的全國紀錄送進歷史，成為新科紀錄保持人。

帶著突破全國紀錄的心態征戰短水道世錦賽，傅堃銘今天在男子400公尺混合式預賽沒有保留，被分在第2組的他最後以4分09秒36完賽，雖然總排17名無緣晉級決賽，仍如願突破東京奧運國手王星皓在2022年締造的全國紀錄。

傅堃銘接受中央社採訪時笑說，自己因為近視關係，所以第一時間看錯數字，以為未能突破紀錄，隨後才知道樹立新的里程碑，「其實我算擅長短水道，教練（王耀偉）賽前也說放開來游，很開心真的破全國紀錄。」

自認蛙式是劣勢，傅堃銘近期回到學校台體大訓練時，特別向「台灣蛙王」蔡秉融討教，從中也抓到一些訣竅，成為這次締造全國新猷的關鍵，「今年在很多地方都有進步，很滿意自己的表現。」

一直視學長王星皓為追趕的目標，傅堃銘期許休賽季加強在標準水道的穩定性，並在明年力拚2026名古屋亞運達標，「雖然（2025年）9月才開始計算成績，但希望上半年的賽事就能維持在一定水準。」

另外，台灣游泳女將林姵彣繼日前在100公尺蛙式刷新全國紀錄後，今天又在女子50公尺蛙式預賽繳出30秒62，再度改寫自己在2017年國際泳總（FINA）世界盃游泳巡迴賽創下的全國紀錄，在本屆短水道世錦賽兩度突破自己，也替今年賽季劃下美好的句點。

世錦賽 林姵彣 王星皓

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