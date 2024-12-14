羽球年終賽／對戰石宇奇4連敗 周天成4強止步仍平紀錄
BWF年終賽今天舉行4強賽程，我國一哥周天成遭遇世界球王、中國大陸石宇奇，最終就以14：21、18：21敗下陣來，儘管無緣爭冠，但仍追平個人生涯在年終賽最佳成績。
周天成這次年終賽晉級之路可說是峰迴路轉，在分組賽前兩戰吞敗後，一度晉級4強希望渺茫，不過在同組的馬來西亞李梓嘉因傷退賽後，周天成也重拾晉級機會，並在與安東森的關鍵戰役中苦戰3局勝出，生涯第二度挺進到4強賽，也成為台將最後希望。
不過在4強對戰組合重新抽籤後，周天成也對上世界球王石宇奇，雙方生涯前13度交手，石宇奇拿下9勝、4敗優勢，而兩人今天再度碰頭，石宇奇在首局也一路領先， 儘管周天成在局中一度追到10：10平手，但該局後段石宇奇逐漸拉開領先差距，以21：14先下一城。
第二局周天成展開反撲，開賽後幾乎都保持領先優勢，但石宇奇局中打出一波6：0攻勢逆轉戰局，但周天成也展現韌性緊咬比分，一路拚戰到18：18平手，不過關鍵時刻周天成回擊出界，又發生吊球失誤，讓石宇奇取得2個賽末點，最後周天成的殺球也被石宇奇巧妙的擊回場內，石宇奇也以21：18勝出，搶下冠軍賽門票。
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