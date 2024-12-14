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香港國際體操邀請賽 國家教練之子鄭丞佑地板摘銅

中央社／ 台北14日電
鄭丞佑是知名體操教練鄭焜杰之子。圖／台北市政府教育局提供
鄭丞佑是知名體操教練鄭焜杰之子。圖／台北市政府教育局提供

就讀北市大同高中國中部的台灣男子體操青少年好手鄭丞佑，今天在2024香港國際體操邀請賽地板項目，以總分12.833摘下銅牌，明天將繼續在另一擅長的跳馬項目拚金。

目前就讀大同高中國中部3年級的鄭丞佑，是台灣國家隊體操教練鄭焜杰的兒子。他在今年4月全中運，就包辦國男組地板、跳馬雙金。

鄭丞佑從小就跟著老爸在體操館進進出出，自然也慢慢產生興趣。而鄭丞佑在學校的運動會上，短距離跑步的速度特別快，如此出色的腳力，讓鄭焜杰決定拉兒子進入體操世界。

這場在香港舉辦的國際體操邀請賽，原本台灣要派隊參賽，但多方考量後，決定改由各縣市委員（協）會自行派隊參賽。

教練兼老爸鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，這場比賽雖然參加的國家沒有太多，但對於青少年選手是很好的磨練機會，而且參賽中好手也不少，像是今年巴黎奧運男子地板、跳馬雙金得主尤洛（CarlosYulo）的親弟弟尤康（Carlos Yukon）。

尤康在今年烏茲別克亞青體操錦標賽，代表菲律賓拿下跳馬金牌，他們2兄弟從小就練習體操，在動作型態和樣貌幾乎如出一轍。

鄭焜杰強調，由於鄭丞佑才14歲8個月，因此無緣參加今年亞青錦標賽，正好利用年底的這場國際邀請賽磨練技術和經驗，也能為明年的亞青提前做準備。

明天的跳馬項目，鄭丞佑預計2次出賽分別設定難度4.8/4.0的起評分，最大對手還是尤康和另一名17歲的香港地主選手，他們的難度都設定5.2/4.8的起評分。

全中運

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