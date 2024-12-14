足球／小不老俱樂部力退Faith U11 YAMAHA CUP冠軍出爐

長期耕耘基層足球的YAMAHA CUP今年邁入第15屆，在歷經2個月的地區預賽後，誕生了來自全台的12強隊伍，今天總決賽經歷一整天賽事後，由小不老足球俱樂部拿下最終冠軍獎盃。

YAMAHA CUP今年特別邀請曾參與中華男足世界盃資格賽與U20國際賽的兩位國腳大學長，第8屆學長黃偉傑與第9屆學長蔡天子重返賽事現場，並頒發「榮譽學長姐證書」，都曾在該年度拿下金靴獎的他們，以親身經歷鼓勵學弟妹勇敢追夢，「讓夢想起飛」敢夢才能成真。

在南區預賽出線，小不老足球俱樂部來到全國總決賽後依然展現氣勢，小組賽首戰3：2逆轉去年冠軍協和，接著4：1擊敗銀河射手U12，二連勝闖進四強，再以4：0大勝新北自強A、3：1力退Faith U11藍，捧起第15屆YAMAHA CUP總冠軍。

小組賽首戰就面對去年冠軍協和，小不老足球俱樂部一度陷入0：2落後，總教練張建成說：「當下我就是跟他們說，練那麼久了，要那麼輕易就認輸嗎？要把平常練的都表現出來，不要等輸了以後，才來想剛剛怎麼踢這樣，大家都很想贏、大家也都一條心。」

張建成坦言，在YAMAHA CUP決賽前，小不老足球俱樂部在學童盃中拿下兩個亞軍、一個季軍，「我們成立兩年，我始終相信我的球員，他們都很優秀，一直很想要一座冠軍，來證明我們的孩子是很好的球員，而他們今天也做到了，接下來我們也會好好拚衛冕。」