撞球／台北職撞賽16日登場 柯氏三兄弟迎戰世界列強
總獎金8萬2000美元（約台幣266萬元）的「第三屆Universal台北職業撞球公開賽（UniversalChineseTaipeiOpen）」將於16日至18日，在台北市松山文創園區4號倉庫舉行，將有來自世界各地128位選手參賽。
這些選手中有超過30人拿過國際大賽冠軍，超過10人拿過世界冠軍，其中WNT排名前30名的選手有近半參賽，包括7位才剛打完首屆「雷耶斯盃」歐亞對抗賽的世界一流頂尖高手，一齊爭奪冠軍獎金2萬美元的王座。
參賽者包括今年河內公開賽冠軍約翰．朱（Johann Chua）、雷耶斯盃MVP 葉浚惟、美國公開賽八號球冠軍傑林斯基（Wiktor Zielinski）、兩屆世界撞球大師賽冠軍阿爾凱德（David Alcaide）、前世界冠軍西班牙球王路易斯（Francisco Sanchez Ruiz）、2023雙打世界盃冠軍阿拉納斯（James Aranas）、前大阪公開賽冠軍伊格納西歐（Jeffrey Ignacio）、前世界冠軍高橋邦彥以及第二屆台北公開賽冠軍菲律賓的比亞多（Carlo Biado）。
代表台灣參賽的有前世界球王柯秉中、柯秉逸和他們的弟弟柯秉漢，柯氏三兄弟與其他台灣好手一同捍衛主場，柯秉逸說：「以前在台灣規模最大的職業撞球賽事就是『安麗盃』。『台北公開賽』就是現在最大的比賽，這次的規模比前2屆更大，有更多國際賽的頂級選手會來，真的蠻開心、蠻興奮的。」
身為第一屆台北公開賽冠軍的柯秉中表示，台北公開賽是經認證的Matchroom WNT排名賽，「這個跟我們到世界各地到處跑的大型國際賽，已經是同等級的，不用飛出去，在自己家，就可以打這麼高規格的國際賽，加油的觀眾也是自己人，所以真的很期待。」
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