羽球年終賽／生涯最終戰結束後流淚 「空靈女神」大堀彩：感到寂寞

日本「空靈女神」大堀彩今天在年終賽4強以17：21、13：21不敵中國大陸好手韓悅，無緣晉級決賽，選手生涯也正式畫下句點，賽後大堀彩含淚向球迷告別。

大堀彩上個月就宣告今年是生涯最後一舞，因此年終賽成為她職業生涯最終站，今天輸給韓悅的比賽也成為告別戰。賽後大堀彩向全場球迷揮手致意，並流下眼淚。

大堀彩受訪時被問到比賽結束當下心情，她說，「我想著再也不會回到賽場了，內心充滿感激。」

她也解釋落淚原因，「職業生涯至今雖不算一帆風順，但我完全沒懊悔，而是很盡興。只是一想到這是最後的比賽，回想到以前的事，內心還是感到有點寂寞。」

當被問到生涯最有印象的時刻，大堀彩回答：「我想應該是奧運，退休的一個重要因素也是奧運，漫長職業生涯中，最能回想起來的就是奧運。」