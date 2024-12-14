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羽球年終賽／安洗瑩、大崛彩雙雙落馬 決賽「女單F4」全缺席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界球后安洗瑩不敵世界排名第2名的王祉怡，連兩年在羽球年終賽四強止步。 法新社
世界球后安洗瑩不敵世界排名第2名的王祉怡，連兩年在羽球年終賽四強止步。 法新社

世界羽聯年終賽本周在中國大陸杭州登場，在今天登場的4強賽事中，女單世界球后安洗瑩遭遇世界排名第2名的王祉怡，最終以17：21、14：21，連續兩年在4強賽止步，而王祉怡也將與擊敗日本「空靈女神」大崛彩的韓悅上演地主內戰，爭奪女單后冠。

曾在2021年年終賽奪下冠軍的安洗瑩，與戴資穎陳雨菲、山口茜的「女單F4」在過去5年包辦了年終賽冠軍，不過今年在戴資穎、陳雨菲缺陣，山口茜也在分組賽就止步下，安洗瑩也成為今年唯一闖進到4強賽的「女單F4」成員。

不過今天4強賽面對世界排名第2名的安洗瑩卻陷入苦戰，在首局賽事中，安洗瑩在比賽中段就被王祉怡拉開差距，一度以9：16大幅落後給王祉怡，儘管她在王祉怡取得局點後，一度化解對手兩個局點，但最終仍是以17：21讓出首局。

第二局安洗瑩試圖反撲，在比賽前段取得7：6領先，不過王祉怡隨後打出一波4：0攻勢逆轉戰局後，就未再給安洗瑩反超機會，最終以21：14搶下生涯首張年終賽女單決賽門票。

至於另外一場女單4強賽，則由今年賽季後將高掛球拍的日本「空靈女神」大崛彩出戰大陸韓悅，在預賽拉出3連勝的大崛彩，今天首局前段還一度保持領先，並且以11：9進入技術暫停，不過隨後韓悅在局末靠著一波3：0攻勢反超前比分，並以21：17先下一城。

第二局同樣的逆轉戲法再度發生，在技術暫停前還保持領先的大崛彩，卻被打出一波11：2的關門攻勢，由韓悅以21：13勝出，同樣是首度闖進到年終賽女單決賽，也代表今年女單賽場將產生一位全新的冠軍。

安洗瑩 戴資穎 陳雨菲

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