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軟網／年終團體總決賽屏東縣登場 展現爭辦國際賽決心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
113年全國軟式網球年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館點燃戰火。圖／中華民國軟網協會提供
113年全國軟式網球年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館點燃戰火。圖／中華民國軟網協會提供

113年全國軟式網球年終團體總決賽今天在屏東縣立體育館點燃戰火，經過兩次全國排名賽脫穎而出的菁英好手，齊聚屏東進行頂尖對決，本次賽事更邀請到國際軟網總會貴賓來台，中華民國軟網協會理事長朱文慶展現爭辦國際賽決心。

113年全國軟網年終團體總決賽由今年前兩次排名賽的雙打前8名選手，以及單打成績依序選取4名選手，男女各20人分成4隊對抗，共有巨研科技、優乃克、瑞博企業與阿秋大肥鵝等隊參加，各隊分別有5男5女，比賽共有5點，分別是男、女單、男、女雙與混雙，比賽前才抽籤隨機排點，冠軍獎金高達30萬元以外，本屆各點獲勝還能追加2000元獲勝獎金。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東縣樂意與全國協會一同舉辦賽事去推廣運動，更強調在縣府努力爭取下，即將在內埔興建擁有12座標準球場的網球中心，並搭配義大醫院與商場，還結合旅宿規畫，未來希望能爭取更多國際賽事來到屏東舉行。

朱文慶特別感謝屏東縣的全力支持，也感謝贊助商的大力相挺，他強調，未來屏東縣打造國際級的網球中心，協會也會全力爭取國際賽事來到屏東舉辦，他期許選手能全力以赴，打出精采表現去回饋所有支持軟網運動的人。

台灣軟網好手過去在國際舞台總有出色表現，儘管去年杭州亞運遺憾未能奪金，但今年世錦賽勇奪1金4銅，世青賽更一舉進帳3金3銀16銅，實力讓國際總會驚艷，體育署副署長房瑞文期許選手能再接再厲，他說：「希望大家能在名古屋亞運帶回佳績。」

世錦賽 亞運 體育署

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