深耕台東基層14年獲宏道教練獎 陳慧欣盼柔道改變學生未來發展

第四屆宏道教練獎今天舉行頒獎典禮，其中「特殊奉獻獎」頒發給台東縣太平國小柔道教練陳慧欣。過去也是選手的陳慧欣，在14年前為愛從北部來到台東執教，並讓柔道隊成為偏鄉孩子們的避風港，甚至還培育出3位總統教育獎選手，讓她直言希望透過柔道影響孩子們的未來發展。

成長於單親家庭的陳慧欣，從小就深刻體會到「家」的重要性，在選手生涯結束後她也投入執教工作，並在錦和高中代課期間，因帶連珍羚等人參加亞青少賽，與當時年男子隊教練，也是她的先生結識。之後她也為愛前往台東生活，並在卑南鄉太平國小擔任柔道教練，全校147位學生中就有50位是柔道隊成員，也讓陳慧欣投入大量心力在學生身上。

回想起這些年來在台東執教的過程，陳慧欣透露常常有小孩子因為家人務農很早就出門，導致孩子睡過頭的狀況發生，讓他們必須要到家裡抓小孩來上學，為了讓學生在課業上也能夠兼顧，訓練前也都會要求先寫功課，並找經費請輔導老師來協助課業。

不過陳慧欣也坦言，在辛苦執教這條路上也獲得不少幫助，像是有學生因為家長吸毒入獄，兩天後髒兮兮的來到學校後才知道家人都不在，她第一時間也將學生帶回家中照顧，後來則由柔道隊家長主動協助接下照顧工作，讓她感覺到辛苦付出並不孤單。

而多年來陳慧欣也培育出3名總統教育獎選手，她透露一開始協助學生申請的原因很單純，就是希望透過獎金來改善學生家中環境，「我幫她們寫申請書的時候，並不是要敘述他們有多可憐，而是要讓大家知道，有一群孩子即使在環境不好的情況下仍很努力，希望讓大家看到台東的孩子。」

陳慧欣不僅自己在太平國小深耕多年，先生目前也服務於台東大學，小嬸則是在台東體中執教，一家人攜手串起了台東基層柔道的四級發展，她說：「我經營柔道隊的理念就是希望把它變成一個大家庭，我總是告訴學生柔道是一項教育而不只是運動，因為柔道就是一個跌倒後不斷站起來的運動，要學會面對問題，也希望學習柔道能影響到他們未來發展。」