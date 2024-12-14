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羽球年終賽／麟洋配最後一舞 無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
李洋(左)與王齊麟在羽球年終賽搭檔小組賽落敗出局，「麟洋配」結束最後一舞演出。圖／中華羽協提供
李洋(左)與王齊麟在羽球年終賽搭檔小組賽落敗出局，「麟洋配」結束最後一舞演出。圖／中華羽協提供

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在世界羽聯年終賽分組賽最後一戰，與馬來西亞吳世飛／伊祖丁進行小組賽晉級關鍵戰，首局一度領先，最終麟洋配仍是以廿二比廿四、十二比廿一敗下陣來，不僅無緣晉級，也結束國際賽生涯最後一次合拍。

「麟洋配」今年在巴黎奧運完成男雙二連霸業後，因李洋將在年底高掛球拍，這次年終賽也成為兩人在國際賽的最後一次合作，分組賽前兩戰拿下一勝一敗後，昨天則是與吳世飛／伊祖丁上演晉級關鍵戰。

首局前段「麟洋配」一度取得領先，甚至還率先取得局點，但馬來西亞組合展現韌性先下一城，第二局更是乘勝追擊，在局中就拉開領先差距，最終直落二取得四強門票，「麟洋配」無緣晉級後，也結束合拍最後一舞。

對於退休前的最後一戰仍是打出三場精采好球，現在國體大任教的李洋坦言超乎預期，「這次來之前就知道比賽過程會很艱難，但這三場比賽確實已經超乎預期，能有這樣的表現算是超標」。

不過，對於「麟洋配」將走入歷史，李洋與王齊麟賽後受訪時仍是紅了眼眶，這次賽事後，王齊麟也將繼續與新搭擋邱相榤合拍征戰國際賽，李洋將投入教職培養更多好手。

至於我國羽球一哥周天成在分組賽前兩戰都吞敗後，原晉級四強希望渺茫，然而意外的是在同組拿下二連勝的李梓嘉，於昨天出戰李詩灃之戰因傷退賽後，前兩戰成績遭取消，讓周天成重燃晉級希望。

在只要擊敗丹麥安東森就能晉級的情況下，周天成盡管賽前處在對戰三連敗，但仍打出精彩一戰，先丟首局的情況下，最終以十六比廿一、廿一比十八、廿一比十五逆轉勝出，「天助自助」搶下生涯第二張年終賽四強門票。

巴黎奧運 馬來西亞 黃金

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