羽球年終賽／周天成4強對決石宇奇 安洗瑩出戰王祉怡

BWF年終賽在今天進行完分組賽所有賽程後，晚間也舉行4強賽對戰抽籤儀式，最終我國男單一哥周天成將在4強賽對上世界球王、中國大陸石宇奇，至於世界球后安洗瑩，4強賽則將與大陸王祉怡爭奪金牌戰門票。

年終賽今天舉行分組賽最後一天賽程，其中在男單賽場上晉級狀況可說是峰迴路轉，其中A組的周天成在分組賽前兩戰打完都輸球後，一度晉級希望渺茫，反倒是馬來西亞李梓嘉取得2連勝晉級在望。

不過今天李梓嘉在與李詩灃之戰傷退後，前兩戰成績不列入計算，反讓周天成置之死地而後生，最終他也在與安東森的比賽中苦戰3局勝出，戲劇化的搶下4強賽門票，在經過抽籤後，也確定4強對手為球王石宇奇，雙方生涯過去13度碰頭石宇奇拿下9勝4敗優勢，另外一場4強賽則由安東森出戰印尼克里斯蒂（Jonatan Christie）。

至於女單賽事，世界球后安洗瑩在分組賽敗給山口茜後，靠著今天直落二擊敗韓悅晉級4強，在戴資穎、陳雨菲這次都沒參賽，山口茜則是在分組賽止步的情況下，成為今年年終賽唯一闖進到4強的「女單F4」成員，至於她4強賽對手則為世界排名第2名的王祉怡，另外一場比賽則由分組賽3戰全勝的日本「空靈女神」大崛彩出戰韓悅。