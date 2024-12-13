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羽球年終賽／天助自助 周天成逆轉安東森戲劇化晉級4強
我國羽球男單一哥周天成在年終賽分組賽前兩戰都吞敗後，原本晉級4強希望渺茫，不過在今天李梓嘉因傷退賽後，也讓周天成重燃晉級希望，在晚間出戰安東森的晉級關鍵戰中，最終以16：21、21：18、21：15逆轉勝出，戲劇化的搶下生涯第二張年終賽4強門票。
周天成這次年終賽在分組賽前兩戰不敵李梓嘉與李詩灃後，晉級4強的希望變得相當渺茫，不過今天李梓嘉在與李詩灃之戰於首局率先拿下，第二局也一度領先時，卻發生扭傷退賽的意外，這也導致李梓嘉分組賽前兩戰成績取消，讓同組剩餘3人仍都有晉級機會。
其中周天成只要在晚間與安東森之戰取勝，就確定能晉級，甚至有機會搶下分組龍頭，而首局雙方也展開激烈拉鋸，安東森局中以一波4：0取得領先後，周天成隨後在多拍來回中連續飛撲救球後，最終靠著殺球取分，士氣大振，但安東森並未給予周天成逆轉的機會，一波4：0攻勢關門，以21：16先下一城。
第二局周天成展開反擊，在一路領先的情況下，儘管安東森試圖縮小差距，甚至在16：19時演出一次胯下擊球美技，但周天成仍是以21：18扳平戰局，
決勝局周天成乘勝追擊，在局中一路保持領先，儘管安東森也緊咬比分，但局末安東森卻接連出現失誤和判斷失誤，讓周天成也以21：15勝出，戲劇化搶下生涯第2張年終賽4強門票，安東森雖然輸球，但同樣晉級4強。
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