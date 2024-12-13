游泳／世界短水道錦標賽 蔡睿紘200蛙締全國新猷

18歲台灣游泳小將蔡睿紘今天世界短水道游泳錦標賽男子200公尺蛙式預賽，游出2分07秒75打破由蔡秉融在2016所締造的全國紀錄，可惜他分組名列第8、總排名23、未能晉級決賽。

蔡睿紘國小一年級的時跟隨哥哥的腳步開始練習游泳，這次遠征匈牙利參加世界短水道游泳錦標賽，儘管11日才抵達當地，但他把握時間調整，男子200公尺蛙式預賽從第5組出發，以2分07秒75排名分組第8，雖無緣晉級，但將蔡秉融在2016年9月創下全國紀錄（2分08秒34）送入歷史。

蔡睿紘接受中央社訪問時表示，這陣子有調整水下動作，或許是速度提升的關鍵，賽前有想過可能會打破全國紀錄，但沒想到成績會快半秒多。

達成賽前的目標，讓首次造訪匈牙利的蔡睿紘開心地說：「接下來要瘋狂買買買，要買紀念品送給教練、隊友。」

教練柯喬譯透露，蔡睿紘前一站在上海的比賽就預期有機會刷新全國紀錄，無奈蔡睿紘卻因感冒影響表現，而他也認為，若這次世錦賽蔡睿紘能提早到當地調整，相信成績還有機會再提升。

柯喬譯指出，蔡睿紘明年2月將與哥哥ㄧ起進國訓中心參加名古屋亞運培訓隊第1階段培訓，期待兄弟倆可以攜手前進亞運。

展望明年賽事，蔡睿紘預計將參加全中運、全運會，將力拚站上頒獎台，而他還有另一個目標，期待接下來能刷新200公尺蛙式長水道全國紀錄。