羽球年終賽／李哲輝、楊博軒擊退世界第3 預賽開胡仍無緣晉級

台灣男雙組合李哲輝、楊博軒儘管已經無緣晉級，但今天在BWF年終賽預賽最終戰仍拚到最後一刻，兩人以21比10、21比19擊敗丹麥組合奧斯陸和拉斯穆森，搶下對戰首勝。

BWF羽球年終總決賽男雙A組戰況在昨天打完晉級態勢已明朗，吞下2連敗的李哲輝、楊博軒提前確定淘汰、無緣4強，不過今天這場「消化試合」，台灣組合依舊全力以赴。

男雙世界排名第10的李哲輝、楊博軒，生涯面對世界第3的奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），過去交手4次全都落敗。

李哲輝、楊博軒開賽就取得5比0領先，接著又在7比4時連得6分擴大領先差距，輕鬆拿下首局勝利。

第2局奧斯陸和拉斯穆森找回專注度，比賽前段雙方互相拉鋸，你一分我一分；台灣組合雖一度以12比8領先，但對手又追成平手。

隨後雙方又經歷8度打平，台灣組合在比賽尾聲連拿2分，才順利擺脫對手拿下勝利。

在王齊麟、李洋的「麟洋配」拆夥後，李哲輝和楊博軒成了台灣第1男雙，儘管這次年終賽無緣晉級4強，但這也是李哲輝相隔7年後再次站上年終賽的舞台。