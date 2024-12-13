快訊

腸子如泡爛麵條！女控切除子宮肌瘤處理不當瀕死 禾馨回應

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球年終賽／李哲輝、楊博軒擊退世界第3 預賽開胡仍無緣晉級

中央社／ 台北13日電
李哲輝、楊博軒(左)在羽球年終賽男雙最後一場獲勝，但仍無緣晉級。中華羽協提供
李哲輝、楊博軒(左)在羽球年終賽男雙最後一場獲勝，但仍無緣晉級。中華羽協提供

台灣男雙組合李哲輝、楊博軒儘管已經無緣晉級，但今天在BWF年終賽預賽最終戰仍拚到最後一刻，兩人以21比10、21比19擊敗丹麥組合奧斯陸和拉斯穆森，搶下對戰首勝。

BWF羽球年終總決賽男雙A組戰況在昨天打完晉級態勢已明朗，吞下2連敗的李哲輝、楊博軒提前確定淘汰、無緣4強，不過今天這場「消化試合」，台灣組合依舊全力以赴。

男雙世界排名第10的李哲輝、楊博軒，生涯面對世界第3的奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（AndersSkaarup Rasmussen），過去交手4次全都落敗。

李哲輝、楊博軒開賽就取得5比0領先，接著又在7比4時連得6分擴大領先差距，輕鬆拿下首局勝利。

第2局奧斯陸和拉斯穆森找回專注度，比賽前段雙方互相拉鋸，你一分我一分；台灣組合雖一度以12比8領先，但對手又追成平手。

隨後雙方又經歷8度打平，台灣組合在比賽尾聲連拿2分，才順利擺脫對手拿下勝利。

在王齊麟、李洋的「麟洋配」拆夥後，李哲輝和楊博軒成了台灣第1男雙，儘管這次年終賽無緣晉級4強，但這也是李哲輝相隔7年後再次站上年終賽的舞台。

李哲輝 李洋 羽球

延伸閱讀

羽球年終賽／麟洋配最後一舞後落淚 李洋：已超乎預期

羽球年終賽／不敵馬國飛丁組合 「麟洋配」最後一舞無緣4強

羽球年終賽／李洋「躺地上打」獲選最佳好球 BWF讚：難以置信

羽球年終賽／纏鬥混雙奧運金牌 楊博軒／胡綾芳仍無緣晉級

相關新聞

羽球年終賽／天助自助 周天成逆轉安東森戲劇化晉級4強

我國羽球男單一哥周天成在年終賽分組賽前兩戰都吞敗後，原本晉級4強希望渺茫，不過在今天李梓嘉因傷退賽後，也讓周天成重燃晉級...

羽球年終賽／麟洋配最後一舞後落淚 李洋：已超乎預期

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽分組賽最後一戰以直落二不敵馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddi...

羽球年終賽／周天成4強對決石宇奇 安洗瑩出戰王祉怡

BWF年終賽在今天進行完分組賽所有賽程後，晚間也舉行4強賽對戰抽籤儀式，最終我國男單一哥周天成將在4強賽對上世界球王、中...

羽球年終賽／不敵馬國飛丁組合 「麟洋配」最後一舞無緣4強

我國「黃金男雙」王齊麟／李洋今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽程，與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin...

游泳／世界短水道錦標賽 蔡睿紘200蛙締全國新猷

18歲台灣游泳小將蔡睿紘今天世界短水道游泳錦標賽男子200公尺蛙式預賽，游出2分07秒75打破由蔡秉融在2016所締造的...

羽球年終賽／李哲輝、楊博軒擊退世界第3 預賽開胡仍無緣晉級

台灣男雙組合李哲輝、楊博軒儘管已經無緣晉級，但今天在BWF年終賽預賽最終戰仍拚到最後一刻，兩人以21比10、21比19擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。