羽球年終賽／麟洋配最後一舞後落淚 李洋：已超乎預期
我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在年終賽分組賽最後一戰以直落二不敵馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）後，確定無緣晉級4強，也結束了兩人生涯國際賽最後一次合拍，賽後李洋也直言，這次年終賽3場比賽已經超乎他原先預期。
今年在巴黎奧運完成男雙二連霸創舉的「麟洋配」，在李洋將退休的情況下，這次年終賽也將是兩人的最後一次國際賽合拍，在分組賽前兩戰都與對手拉鋸3局並拿下1勝、1敗後，今天的晉級關鍵戰最終則是以直落二吞敗，確定無緣4強。
在年終賽之旅落幕後，也代表「麟洋配」的國際賽最後一舞正式落幕，平時都以笑臉迎人的兩人在賽後也紛紛紅了眼框，談到選手生涯就此落幕，李洋賽後表示，這次來到杭州前就已經知道比賽過程會很艱難，但這三場比賽確實已經超乎他所預期，能有這樣的表現已經算是超標。
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