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羽球年終賽／李梓嘉退賽 周天成晚間贏安東森就晉級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。中華羽協提供
周天成。中華羽協提供

原晉級年終賽男單4強賽希望渺茫的我國一哥周天成，在今天分組賽2連勝的李梓嘉因傷退出與李詩灃之戰後，也讓男單A組晉級狀況出現變化，周天成只要在晚間與安東森之戰能夠順利取勝，就能取得4強賽門票。

這次年終賽男單A組在進行完前兩天賽事後，取得2連勝的李梓嘉幾乎已提前取得4強門票，至於2連敗的周天成則是晉級機會渺茫。

不過今天下午原將進行李梓嘉與李詩灃的對決，但李梓嘉在首局率先拿下後，第二局也領先的情況下，卻因為扭傷退賽，導致分組賽前兩戰的成績都不列入計算，也讓晉級狀況生變。

在扣除李梓嘉前兩戰的成績後，A組目前以安東森1勝0敗暫居第1名，至於已完成分組賽賽程的李詩灃則是以1勝1敗居次，周天成0勝1敗排名第3名，但晚間周天成只要能擊敗安東森，三人戰績將同為1勝1敗，在比較得失局後李詩灃將遭到淘汰，由安東森和周天成晉級，周天成如以直落二勝出，甚至能擠下安東森成為分組龍頭晉級4強。

周天成 成晉

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