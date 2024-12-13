羽球年終賽／不敵馬國飛丁組合 「麟洋配」最後一舞無緣4強

我國「黃金男雙」王齊麟／李洋今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽程，與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）進行晉級關鍵戰，最終「麟洋配」以22：24、12：21敗下陣來，無緣晉級4強，也結束兩人在國際賽的最後一次合拍。

曾連續3年攜手闖進到年終賽四強賽的「麟洋配」王齊麟／李洋，在今年李洋將退休的情況下，將是最後一次在年終賽合拍，在分組賽首戰與我國另外一組拍檔李哲輝／楊博軒苦戰3局險勝後，昨天的第二戰面對丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）也是苦戰3局，但最終遭到對手逆轉，前兩日賽程拿下1勝1敗。

而今天「麟洋配」則是與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁進行誰贏誰晉級的關鍵戰，雙方過去4度交手各拿下2勝，實力旗鼓相當，而今天雙方再度交手同樣打得拉鋸，開賽後吳世飛／伊祖丁雖然一度領先，但王齊麟／李洋隨即回敬一波5：0攻勢逆轉戰局，並以11：8領先進入技術暫停。

李洋(右)與王齊麟組合最後一舞落幕。中華羽協提供

暫停過後吳世飛／伊祖丁幾次角度刁鑽的回擊縮小差距，但隨後又連續出現回擊出界或是掛網的狀況，讓麟洋配一對取得4分領先優勢，但王齊麟的幾次回球球路較高，讓吳世飛／伊祖丁把握住機會攻擊，連追5分逆轉，關鍵時刻王齊麟的殺球建功，加上伊祖丁回發球掛網，讓麟洋配率先取得局點，但馬來西亞組合連續兩球強攻王齊麟，讓他回擊出界與掛網，以24：22先下一城。

第二局吳世飛／伊祖丁愈打愈順手，反倒是麟洋配在球路被對手抓住的情況下，被對手打出9：1的開局攻勢，但麟洋配重新調整後連追5分，但吳世飛／伊祖丁卻靠著幸運翻網球中斷麟洋配攻勢，並以11：7進入技術暫停。

暫停過後，馬來西亞組合又恢復到開局時的狀況，掌控住場上節奏，一口氣擴大領先差距，最終以21：12搶下四強賽門票，麟洋配在無緣晉級後，也結束兩人在國際賽的最後一次合拍，但最後一舞的李洋賽後仍是臉帶笑容，依舊相當享受這次舞台。