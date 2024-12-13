快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球年終賽／不敵馬國飛丁組合 「麟洋配」最後一舞無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李洋(右二)與對手擁抱。中華羽協提供
李洋(右二)與對手擁抱。中華羽協提供

我國「黃金男雙」王齊麟李洋今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽程，與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）進行晉級關鍵戰，最終「麟洋配」以22：24、12：21敗下陣來，無緣晉級4強，也結束兩人在國際賽的最後一次合拍。

曾連續3年攜手闖進到年終賽四強賽的「麟洋配」王齊麟／李洋，在今年李洋將退休的情況下，將是最後一次在年終賽合拍，在分組賽首戰與我國另外一組拍檔李哲輝／楊博軒苦戰3局險勝後，昨天的第二戰面對丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）也是苦戰3局，但最終遭到對手逆轉，前兩日賽程拿下1勝1敗。

而今天「麟洋配」則是與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁進行誰贏誰晉級的關鍵戰，雙方過去4度交手各拿下2勝，實力旗鼓相當，而今天雙方再度交手同樣打得拉鋸，開賽後吳世飛／伊祖丁雖然一度領先，但王齊麟／李洋隨即回敬一波5：0攻勢逆轉戰局，並以11：8領先進入技術暫停。

李洋(右)與王齊麟組合最後一舞落幕。中華羽協提供
李洋(右)與王齊麟組合最後一舞落幕。中華羽協提供

暫停過後吳世飛／伊祖丁幾次角度刁鑽的回擊縮小差距，但隨後又連續出現回擊出界或是掛網的狀況，讓麟洋配一對取得4分領先優勢，但王齊麟的幾次回球球路較高，讓吳世飛／伊祖丁把握住機會攻擊，連追5分逆轉，關鍵時刻王齊麟的殺球建功，加上伊祖丁回發球掛網，讓麟洋配率先取得局點，但馬來西亞組合連續兩球強攻王齊麟，讓他回擊出界與掛網，以24：22先下一城。

第二局吳世飛／伊祖丁愈打愈順手，反倒是麟洋配在球路被對手抓住的情況下，被對手打出9：1的開局攻勢，但麟洋配重新調整後連追5分，但吳世飛／伊祖丁卻靠著幸運翻網球中斷麟洋配攻勢，並以11：7進入技術暫停。

暫停過後，馬來西亞組合又恢復到開局時的狀況，掌控住場上節奏，一口氣擴大領先差距，最終以21：12搶下四強賽門票，麟洋配在無緣晉級後，也結束兩人在國際賽的最後一次合拍，但最後一舞的李洋賽後仍是臉帶笑容，依舊相當享受這次舞台。

李洋。中華羽協提供
李洋。中華羽協提供

李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

羽球年終賽／李洋「躺地上打」獲選最佳好球 BWF讚：難以置信

羽球年終賽／錯過決勝局4分領先 麟洋配遭丹麥名將逆轉

羽球／BWF年終賽陸球迷挑釁 體育署：官方管道表抗議

周杰倫快看！李洋、林郁婷願「終身免費」教周家寶貝

相關新聞

羽球年終賽／不敵馬國飛丁組合 「麟洋配」最後一舞無緣4強

我國「黃金男雙」王齊麟／李洋今天在BWF年終賽分組賽最後一天賽程，與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin...

羽球年終賽／李洋「躺地上打」獲選最佳好球 BWF讚：難以置信

羽球黃金男雙李洋／王齊麟於年終賽迎來最後一舞，雖昨天不敵丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，吞分組賽首敗，但李洋比賽中上演「躺地上打」美技，獲選當日最佳好球。 世界羽聯（BWF）今天在官方IG分享昨天

羽球年終賽／李梓嘉退賽 周天成晚間贏安東森就晉級

原晉級年終賽男單4強賽希望渺茫的我國一哥周天成，在今天分組賽2連勝的李梓嘉因傷退出與李詩灃之戰後，也讓男單A組晉級狀況出...

高球／大亞集團公開賽最終輪 蔡佩穎高舉今年第3冠

大亞集團女子公開賽今天在於嘉南高爾夫球場進行最後一輪比賽，由於冷氣團衝入台灣，台南當地早晚溫差大，清晨冷颼颼的天候，為晉...

路跑／台北馬拉松晉升金標籤賽 蔣介文等好手迎戰國外菁英

2024台北馬拉松將於後天在台北市政府前廣場盛大開跑，今年賽事晉升為世界田徑總會「金標籤」，吸引了更勝以往的國外跑者爭相...

足球／巴西足壇悲劇 五人制女足球員因自拍墜樓身亡年僅22歲

巴西號稱「足球王國」，不過，日前發生一場悲劇，令當地足壇感到感到震驚與悲傷，一名22歲五人制女足球員奧莉維拉(Carol Oliveira)，為了自拍跑到25層大樓頂直昇機停機坪自拍，結果不慎墜樓身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。