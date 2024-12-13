高球／大亞集團公開賽最終輪 蔡佩穎高舉今年第3冠

大亞集團女子公開賽今天在於嘉南高爾夫球場進行最後一輪比賽，由於冷氣團衝入台灣，台南當地早晚溫差大，清晨冷颼颼的天候，為晉級第三輪的選手帶來額外的考驗，最終蔡佩穎在激烈競爭後脫穎而出，今天以低於標準桿4桿的68桿繳卡，最終以總桿206桿奪下首屆賽事冠軍。

宛如倒吃甘蔗一步步讓自己推進到頒獎台，蔡佩穎在三天的比賽過程並未給自己壓力，她坦言本周參賽心情相當輕鬆，嘉南球場的設計也相當適合自己的擊球特性，因此不負眾望，成功將冠軍獎盃留在台灣。

回顧最終輪的精采歷程，蔡佩穎說：「今天主要是觀察同組的布薩巴甘在特定球洞的表現，提供我一些參考，我整輪也有15洞標準桿上果嶺，幾個難度較大的球洞，像第15洞成功救平標準桿，更幫助我得以將差距進一步拉開。另一方面，今天也採取更保守的打法，如昨日使用三號木桿在第18洞開球，最後一輪則改用三號小雞腿桿降低風險，即便剩下190碼距離，但也不至於跳到球道右側的大水池而喪失任何挽救的機會。」

這是蔡佩穎繼今年澳洲女子菁英賽、日次巡明治安田生命女子公開賽之後的第三冠，本周的驚奇之旅幫助她風光結束今年賽程，本賽事掄元後，蔡佩穎將重返日本參加JLPGA頒獎典禮，已考取日巡賽明年上半年參賽資格的她接下來除回台參加明年第一場的日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，更將為自己在日本正巡的一系列賽事做好準備。

至於陳萱昨天未能有效發揮實力讓首日優勢繼續保持，儘管如此，她最終輪還是靠著高達14洞標準桿上果嶺重新搶回優勢，最後保住並列第2名。

賽後大會進行頒獎，由大亞集團董事長沈尚弘頒發冠軍獎盃、與108萬元獎金支票 、冠軍附獎達方電子BESV JG1電動輔助礫石車及最佳台灣選手獎20萬元獎金給予蔡佩穎；首日打出一桿進洞的李黛翎，則分別由TLPGA劉依貞理事長頒發旅行趣商品購物金3萬元、嘉南球場鄭蘇貴美董事長頒發球場獎項和3萬元紅包。