路跑／台北馬拉松晉升金標籤賽 蔣介文等好手迎戰國外菁英

2024台北馬拉松將於後天在台北市政府前廣場盛大開跑，今年賽事晉升為世界田徑總會「金標籤」，吸引了更勝以往的國外跑者爭相參賽，而今年終點處大會也特別安排富邦悍將江少慶、范國宸、奧運國手李孟遠、王冠閎、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳等人擔任掛牌嘉賓，與完賽跑者一同慶祝成功挑戰自我極限的喜悅。

台北馬拉松今年晉升為世界田徑總會金標籤認證賽事，並邀請來16位標籤認證菁英選手參賽，其中包括來自肯亞的奇普柯瑞爾（Brimin Kipkorir），生涯最佳成績為2小時4分53秒，且近期賽事都能維持在2小時7分左右，被認為有機會刷新保持了3年的場地紀錄2小時9分18秒。

除了國外菁英好手齊聚外，今年國內同樣好手如雲，包括參加馬拉松組的蔣介文、周庭印、葉日鴻、謝千鶴、雷理莎、陳逸寧等，半程馬拉松則有黃威衡、周鴻宇、曾廷瑋、黃華凡、曹純玉、張芷瑄、董家琪等國內好手，將正面迎擊國外菁英選手的挑戰。

其中多次參賽馬拉松男子組的「黑色閃電」蔣介文，去年以2小時22分30秒奪下國內男子組冠軍，當時因為惡劣氣候及較多逆風路段，沒能突破個人最佳成績，對於今年晉升為金標籤賽事，有更多國外名將來台參賽，他也強調希望能把成績再往前推進。

馬拉松女子組部分，去年以2小時56分41秒奪得后冠的陳逸寧，這次以賽代訓，備戰即將到來的大阪國際女子馬拉松。不過衛冕之路並非輕鬆，除了2022年冠軍雷理莎擺脫傷病回歸外，更是要碰頭在今年萬金石馬拉松女子組拿下冠軍的「不死鳥」謝千鶴，頂尖好手間的相互較量，勢必會讓這場競賽更加精采。