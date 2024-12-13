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足球／巴西足壇悲劇 五人制女足球員因自拍墜樓身亡年僅22歲

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西五人制女足球員奧莉維拉因自拍自高樓墜樓身亡。擷圖自X
巴西五人制女足球員奧莉維拉因自拍自高樓墜樓身亡。擷圖自X

巴西號稱「足球王國」，不過，日前發生一場悲劇，令當地足壇感到感到震驚與悲傷，一名22歲五人制女足球員奧莉維拉(Carol Oliveira)，為了自拍跑到25層大樓頂直昇機停機坪自拍，結果不慎墜樓身亡，巴西足球界均哀悼這一位年輕球員英年早逝。

據指出，當奧利維拉用手機拍攝自己時，她迷失了方向，巴西媒體報導，她因過於專注於拍攝沒有向前看，最後失去平衡並從近90公尺的高度墜落。而她的哥哥則在一旁錄製奧莉維拉自拍影片時，也拍下了她墜落的畫面。

當救援人員抵達時，只能在現場確認奧利維拉死亡。

她所屬球隊為此表達了哀悼之意，「球隊深感悲痛，對運動員奧莉維拉的英年早逝表示哀悼。她在2024年蒂茹卡斯市(Tijucas)女子五人制足球錦標賽期間，展現出過人的天分、勇氣及運動家精神，令我們對她難以忘懷。」

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