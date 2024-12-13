運發條例修正強化深化防賭 體育署：為運產帶來新氣象

「運動產業發展條例」增修條文案在歷經今年7月立法院教育及文化委員會的初審會議，再於12月4日完成黨團協商達成共識通過，並於今天完成三讀通過，教育部體育署期望透過本次的修法作業，創造更有利我國運動產業健全發展的環境，進而成為推升我國經濟發展的重要驅動力。

體育署指出，條例本次修正重點分別為：

一、 【具體落實性別平等原則】（增訂第7條之1）：規範國營事業在組建運動團隊時應維持性別平衡。 二、 【強化支持輔導運動員工會或團體】（增訂第7條之2）：除明定積極輔導相關賽事的運動員工會或團體的成立外，也明確揭示應訂定運動員工會或團體獎補助辦法的法源依據，充分展現政府給予運動員工會或團體更為積極的輔導及協助。 三、 【深化擴大防賭機制】（增訂第7條之3）：為健全運動產業之發展，維護運動競技賽事之公平，給予球員安全之競技環境，並回應國人之期待，爰明定以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法之方法，妨害運動競技賽事之公平者，予以重罰，並將假球重罰條款適用範圍擴大到台灣運彩未開盤的運動賽事（如職業運動賽事及企業聯賽等），深化強化防賭機制，補足未納入運彩投注標的重要運動賽事的防賭缺口，進而保障運動產業健全發展。

體育署表示，為因應運動產業快速發展與環境變化，滾動檢討修正「運動產業發展條例」確有必要，本條例修正案能順利三讀通過，有賴立法院朝野黨團鼎力協助及教文會各委員的熱心指導，同時感謝法務部及勞動部的充分支持與協助。

體育署也期盼透過本次「運動產業發展條例」的修法，能為運動產業帶來新氣象，有助於建構我國更優質運動產業發展環境。後續體育署將會積極辦理本條例修正案的授權子法及相關配套措施的研擬及發布工作，進而推動未來運動產業的健全發展。

中職防賭兩信託基金並行 配合法治宣導盼杜絕假球

【中央社／13日電】

立法院會三讀通過運動產業發展條例部分條文，針對簽賭妨害運動賽事明訂罰則；中職假球案曾帶來沉重傷害，工會、聯盟、球團針對防賭有兩信託基金並行，也有法治觀念宣導盼杜絕。

立法院會今天三讀通過運動產業發展條例部分條文，三讀條文明定，以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上3000萬元以下罰金。

中華職棒經歷「黑鷹事件」、「黑米事件」、「黑象事件」等多波假球風暴，一度讓球迷對棒球失去信心，在球團、球員、教練多方努力，加上球員們在國際賽拚戰打出好成績，逐漸把球迷喚回棒球場，今年中職進場人數創新高。

職棒工會辦公室副主任葉子彧接受中央社記者訪問提及，在相關防賭措施上，目前有兩筆信託基金並行，包括從2009年起創立的「職棒球員防賭基金信託」，加入工會的會員每個月定期定額存入評估合理的金額，等退役後觀察期滿，確定沒有涉及相關的行為就可全數領回。目前工會會員有約340名，占職棒球員超過80%。

另外還有中華職棒聯盟與各球團成立的簽約金信託基金，球員簽約後簽約金3分之1需存入，運作方式相同，也是等退役後觀察期滿，確定沒有涉入相關行為就可全數領回。

此外，葉子彧也提到，工會會員也會有定期性的信息交流，過去假球無法完全杜絕，其中一個原因是球員間的橫向交流不足，透過橫向交流，如有發現有行為異常、需要協助的球員，就會與球團和相關防賭平台聯繫協助處理。

中職各球團也定期舉行法治相關教育，葉子彧提到，從基層開始建立法治觀念也是關鍵，有些球員在高中、大學階段可能因贊助商、地方士紳的關係，會接觸到一些敏感人士，希望提早透過法治教育，建立相對應的機制，並杜絕簽賭再次傷害台灣棒球環境。

至於籃球方面，目前台灣3大聯賽包括P. LEAGUE+聯盟（PLG）、台灣職業籃球大聯盟（TPBL）與超級籃球聯賽（SBL）都對防賭採最高標準。

PLG針對球員購買、受讓、兌換國內外與籃球不相關的運動博奕相關產品，將處禁賽15場、罰款50萬元；若球員購買、受讓、兌換國內外與籃球相關的運動博奕相關產品，則將遭聯盟永久除名，並支付至少新台幣300萬元違約金。

至於若球員購買或操控PLG賽事，除永久除名外，聯盟還將額外開罰新台幣5000萬元。

今年新成立的TPBL，依照其規章，明訂聯盟及球團球員、教練、隊職員涉及與聯盟球賽有關之賭博行為，經司法機關確認罪行，除司法裁罰外，聯盟將有權視情節輕重處該不正當行為之球員、教練、隊職員罰款最高新台幣1000萬元，並得併處最重永不得參與本聯盟工作及比賽。

而曾涉及賭博行為並定罪之本聯盟及球員、教練、隊職員，則永不得進入本聯盟賽事舉辦之球場。