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羽球年終賽／山口茜險勝蘇妮妲仍無緣晉級 女單4強出爐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
山口茜。美聯社
山口茜。美聯社

BWF年終賽今天進行分組賽最後一天賽程，其中女單賽事在今天下午全數落幕，其中前世界球后山口茜儘管在最後一戰以13：21、21：14、25：23險勝泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），但在比較得失局後仍是無緣晉級，女單4強也確定由安洗瑩、韓悅、大堀彩、王祉怡拿下。

今年年終賽女單賽事在衛冕者戴資穎缺陣無緣挑戰連霸後，兩組賽事也形成激烈的拉鋸戰，尤其是2022年冠軍山口茜，在所屬的B組就遭遇嚴苛挑戰，她先是在首戰以直落二不敵韓悅，第二戰面對安洗瑩苦戰3局勝出，保有晉級最後一線生機。

不過在稍早安洗瑩以直落二擊敗韓悅後，也確定搶下分組龍頭，至於韓悅在比較得失局的情況下也確定奪下分組第二名，讓山口茜在未出賽的情況下就確定無緣4強。

儘管已無關晉級，但山口茜今天仍是與蘇妮妲展開激戰，在首局以13：21讓出後，第二局她也找回節奏一路壓制對手，先是以21：14扳回一城，決勝局雙方更在該局後段上演一來以往的拉鋸戰，儘管蘇妮妲率先搶下賽末點，但山口茜不但沒有放棄，在三度化解對手賽末點後，反倒以25：23勝出，儘管搶下分組賽第二勝，但與同戰績的安洗瑩、韓悅在比較得失局後依舊落居第3名。

至於A組今天兩場賽事，王祉怡與大堀彩皆以直落二擊敗東宗（Gregoria Mariska Tunjung）與布莎南（Busanan Ongbamrungphan），3連勝的大堀彩也以分組第1名晉級4強，王祉怡則為分組第2名，至於4強對戰組合則將進行重新抽籤後決定。

安洗瑩 山口茜 東宗

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