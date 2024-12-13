羽球年終賽／李洋「躺地上打」獲選最佳好球 BWF讚：難以置信
羽球黃金男雙李洋／王齊麟於年終賽迎來最後一舞，雖昨天不敵丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，吞分組賽首敗，但李洋比賽中上演「躺地上打」美技，獲選當日最佳好球。
世界羽聯（BWF）今天在官方IG分享昨天當日最佳好球，畫面中可見，即使李洋重心不穩倒地，躺在地上的他仍展現堅強防守能力，多次回擊對手的擊球，還能反方向撲救，BWF也讚嘆李洋的美技是「令人難以置信的救球」。
李洋抓住機會起身後，兩邊經多拍來回，丹麥組合回擊掛網，麟洋配成功拿下這分。本場比賽雙方上演3局大戰，麟洋配以21：13、19：21、19：21遺憾落敗。
麟洋配目前在分組賽1勝1敗，今天將與馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁交手，爭取晉級機會。
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