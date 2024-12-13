羽球年終賽／纏鬥混雙奧運金牌 楊博軒／胡綾芳仍無緣晉級

BWF年終賽今天進行分組賽最後一天賽程，其中首度參賽的我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，今天遭遇巴黎奧運金牌中國大陸鄭思維／黃雅瓊，儘管在首局一度取得領先，但最終仍是以19：21、17：21敗下陣來，以分組賽3連敗無緣晉級4強。

身為我國相隔13年來再度站上年終賽舞台的混雙組合，楊博軒／胡綾芳這次年終賽被分在死亡之組，在前兩戰分別不敵香港鄧俊文／謝影雪以及世界排名第2名的魏雅欣／蔣振邦，但兩場賽事都曾與對手拉鋸，表現並不亞於戰功彪炳的兩組對手。

在晉級無緣的情況下，楊博軒／胡綾芳今天在分組賽最終戰更是碰上3屆年終賽金牌，今年巴黎奧運金牌得主「雅思組合」黃雅瓊／鄭思維，其中鄭思維在日前宣布將於年終賽後結束國際賽生涯，也讓這次年終賽成為「雅思組合」在國際賽事的最後一舞。

儘管過去6度交手都吞下敗仗，但楊博軒／胡綾芳今天面對「雅思組合」打得毫不遜色，在首局賽事中更是一路領先對手，局中更取得12：6的領先優勢，不過局末老經驗的鄭思維／黃雅瓊急起直追，先是在16：18落後時連得3分逆轉，在楊博軒／胡綾芳追平後，再以一波2：0關門，以21：19先下一城。

第二局鄭思維／黃雅瓊乘勝追擊，一路領先到20：12後取得8個賽末點，但楊博軒／胡綾芳也展現韌性，在化解了前5個賽末點後才氣力放盡，以17：21敗下陣來，首次年終賽以3連敗作結，無緣4強。