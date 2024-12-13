滑冰／新星賴岑晰EduSport盃摘銀 教練曹志禕盛讚超齡

台灣12歲花式滑冰小將賴岑晰今天在EduSport Trophy的少年女子組，以103.18分摘下銀牌，教練曹志禕稱讚愛徒具有超齡表現，並肯定她的心態調整能力。

備受期待的台灣花式滑冰新星賴岑晰，這次於羅馬尼亞舉行的EduSport Trophy征戰少年女子組，在短曲繳出37.27分、名列第2名，長曲更是以65.91分技壓全場，最後以總分103.18分摘下銀牌，僅以1.35分之差不敵義大利好手巴伯利斯（Zoe Mosca Barberis），與金牌擦肩而過。

身為賴岑晰的啟蒙教練，台灣「滑冰王子」曹志禕接受中央社採訪時表示，第1次帶著愛徒到歐洲比賽，兩週前在匈牙利比賽時，賴岑晰就因為過於緊張導致整體狀況不佳，然而經過每天的鼓勵，才在這次比賽取得好成績，「超級不容易，尤其是她心態調整的部分。」

曹志禕指出，並沒有要求賴岑晰一定要拿到名次，主要是期望她能透過比賽吸取經驗，同時觀察歐洲選手的訓練方法，「但她對自己要求很高，從夠從最糟狀況再站起來，而且沒有放棄，我覺得必須給她一個肯定。」

賴岑晰從7歲師從曹志禕，心中始終懷有一顆熱愛滑冰的心，家住台中的她，甚至過去1年是每週5天往返台中到台北，而且訓練量不減，但賴岑晰甘之如飴，也從不喊累，讓曹志禕稱讚具有超齡的心態。

看著賴岑晰站上國際賽的頒獎台，曹志禕內心很感動，但他也提到仍有細節需要修正，並期許賴岑晰在成長的過程中穩定地進步，以面對接下來更難的挑戰，同時持續熱愛滑冰這項運動。