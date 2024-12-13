羽球年終賽／羽球年終賽 麟洋配遭逆轉 小天吞連敗

世界羽聯年終賽昨天進行分組賽第二天賽程，最後一次合拍的我國「黃金男雙」王齊麟／李洋，在分組賽首戰取勝後，第二戰面對丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，在先搶下首局下，最終仍以廿一比十三、十九比廿一、十九比廿一遭逆轉，今將續拚四強門票。

李洋與王齊麟今年巴黎奧運完成男雙二連霸後，兩人雖還攜手參加了台北羽球公開賽，但李洋也按照原定計畫將於年終賽後退休，並在已前往國體大任教，王齊麟則改與邱相榤搭擋，讓這次年終賽將成為「麟洋配」國際賽最後一次合拍。

前天的分組賽首戰與我國另外一組組合楊博軒／李哲輝苦戰三局逆轉勝出後，王齊麟／李洋昨天的第二戰兩人則是對上丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，也是雙方繼巴黎奧運兩度碰頭後再度交手。

首局前段丹麥組合就因為失誤過多，讓本次賽事相當享受舞台的「麟洋配」逐步拉開差距，並以廿一比十三先下一城，第二局王齊麟／李洋更是帶著十一比八領先進入技術暫停，但丹麥組合在表現回穩後以廿一比十九扳平。

決勝局王齊麟／李洋開局後打出九比三攻勢，甚至在局末取得十九比十六領先，眼看勝利即將到手，丹麥組合卻在此時連拿五分關門，以廿一比十九逆轉勝出，搶下分組賽二連勝，麟洋配則為一勝一敗，在馬來西亞吳世飛／伊祖丁昨天擊敗李哲輝／楊博軒的情況下，麟洋配今天與吳世飛／伊祖丁之戰也將攸關晉級結果。

至於我國一哥周天成在分組賽首戰不敵馬來西亞李梓嘉後，昨天則是遭遇中國大陸李詩灃，最終以廿一比十八、十四比廿一、十三比廿一遭逆轉，分組賽苦吞二連敗，恐無緣晉級。