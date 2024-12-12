游泳／王冠閎本季劃下句點 2025年放眼世大運

隨著今天在短水道游泳世錦賽的男子200公尺蝶式以1分53秒63完賽，總排名19名、無緣晉級決賽，「台灣蝶王」王冠閎為本季劃下句點，教練黃智勇透露，明年賽季將以世大運為主。

2年一度的世界短水道游泳錦標賽今年在匈牙利首都布達佩斯舉行，今年代表台灣征戰巴黎奧運的國手王冠閎，這次僅報名拿手的200公尺蝶式，被分在第4組、第7水道的他，預賽以1分53秒63觸壁、總排名19，未能取得決賽入場券，同時也為今年賽季劃下句點。

教練黃智勇接受中央社採訪時表示，王冠閎在巴黎奧運結束後，花了比較長時間調整節奏，日前參加2024中華民國游泳協會排名賽的感覺也還可以，「這次比賽有維持住一定水準，表現在我們的預期之內。」

回顧王冠閎本季的發揮，黃智勇指出，愛徒在上半年沒有特別出色，然而透過地中海巡迴賽慢慢找回狀況，搭配赴香港移地訓練收到不錯效果，因此在巴黎奧運游出超乎預期的表現，而明年則鎖定在德國舉行世界大學運動會，「過年前後預計會安排移地訓練，以亞洲國家為主。」