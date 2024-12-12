快訊

賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

「完全垃圾」藥師籲別買5種常見藥品 這款感冒藥也上榜

游泳／王冠閎本季劃下句點 2025年放眼世大運

中央社／ 台北12日電
王冠閎。報系資料照
王冠閎。報系資料照

隨著今天在短水道游泳世錦賽的男子200公尺蝶式以1分53秒63完賽，總排名19名、無緣晉級決賽，「台灣蝶王」王冠閎為本季劃下句點，教練黃智勇透露，明年賽季將以世大運為主。

2年一度的世界短水道游泳錦標賽今年在匈牙利首都布達佩斯舉行，今年代表台灣征戰巴黎奧運的國手王冠閎，這次僅報名拿手的200公尺蝶式，被分在第4組、第7水道的他，預賽以1分53秒63觸壁、總排名19，未能取得決賽入場券，同時也為今年賽季劃下句點。

教練黃智勇接受中央社採訪時表示，王冠閎在巴黎奧運結束後，花了比較長時間調整節奏，日前參加2024中華民國游泳協會排名賽的感覺也還可以，「這次比賽有維持住一定水準，表現在我們的預期之內。」

回顧王冠閎本季的發揮，黃智勇指出，愛徒在上半年沒有特別出色，然而透過地中海巡迴賽慢慢找回狀況，搭配赴香港移地訓練收到不錯效果，因此在巴黎奧運游出超乎預期的表現，而明年則鎖定在德國舉行世界大學運動會，「過年前後預計會安排移地訓練，以亞洲國家為主。」

世錦賽 王冠閎 黃智勇

延伸閱讀

拳擊／林郁婷代言醫美展自信 自豪膚況還不錯

30歲自行車名將徐超 曾在奧運刷新中國紀錄 出意外去世

舉重世錦賽／參賽調整為主 陳玟卉總和230公斤名列第10

短水道游泳世錦賽 女將林姵彣100蛙破全國紀錄

相關新聞

羽球年終賽／錯過決勝局4分領先 麟洋配遭丹麥名將逆轉

BWF年終賽最後合體的2屆奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，今天迎接分組賽第2戰，面對世界排名第3的丹麥老將組合阿斯特...

游泳／王冠閎本季劃下句點 2025年放眼世大運

隨著今天在短水道游泳世錦賽的男子200公尺蝶式以1分53秒63完賽，總排名19名、無緣晉級決賽，「台灣蝶王」王冠閎為本季...

羽球年終賽／遭李詩灃逆轉 周天成分組賽苦吞2連敗

BWF年終賽今天進行分組賽第二天賽程，我國男單一哥周天成在首戰輸球後，今天出戰中國大陸李詩灃，面臨不能再輸的壓力，最終周...

羽球年終賽／連兩天遭逆轉 李哲輝、楊博軒苦吞連敗

首度攜手參加BWF年終賽的寶島男雙李哲輝／楊博軒，今天分組第2戰碰世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Iz...

體育署攜手運科中心 指引兒少足球頭頂球訓練

體育署積極推動學生足球運動發展，同時兼顧避免運動傷害，特別和運科中心合作，今天公告研訂「兒童與青少年足球頭頂球訓練建議指...

羽球／BWF年終賽中國球迷挑釁 體育署：官方管道表抗議

在中國杭州舉辦的BWF年終總決賽，昨天「麟洋配」在出賽時，場邊有球迷高喊挑釁言論；對此，體育署表示，已經指示羽球協會透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。