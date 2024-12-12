羽球年終賽／遭李詩灃逆轉 周天成分組賽苦吞2連敗

BWF年終賽今天進行分組賽第二天賽程，我國男單一哥周天成在首戰輸球後，今天出戰中國大陸李詩灃，面臨不能再輸的壓力，最終周天成以21：18、14：21、13：21遭逆轉，分組賽苦吞2連敗。

世界排名第9名的周天成，曾在2020年闖進到年終賽4強賽創下生涯最佳紀錄，不過前一次參賽在分組賽3戰都吞敗無緣晉級，今年周天成則是以男單第3種子身份再度參賽，並且與頭號種子安東森、李梓嘉、李詩灃分在同組。

在昨天的分組賽首戰面對李梓嘉以直落二敗北後，周天成今天與李詩灃之戰則是背負著不能再輸的壓力，首局開打後周天成雖然一度取得3：0領先，但李詩灃隨即做出調整，打出一波7：0逆轉戰局，並以11：7領先進入技術暫停。

但下半局周天成急起直追，在12：14時打出一波5：0的攻勢要回領先優勢，儘管李詩灃局末兩度扳平戰局，但掌控場上局勢的周天成攻勢犀利，讓李詩灃防不勝防，以21：18搶下首局。

李詩灃在落後的情況下愈打愈心急，讓周天成在第二局乘勝追擊打出6：0開局，但局中李詩灃重新調整後逐漸找回比賽節奏，不僅數次追平並超前，還在15：14時打出6：0攻勢，以21：14扳平。

決勝局周天成展現纏鬥功力，讓李詩灃再度自亂陣腳，周天成也以11：9進入技術暫停，但暫停過後風雲變色，李詩灃打出8：0逆轉戰局，並以21：13勝出，搶下分組賽首勝，至於周天成在苦吞2連敗後，恐無緣晉級。