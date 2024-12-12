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羽球年終賽／連兩天遭逆轉 李哲輝、楊博軒苦吞連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李哲輝（右）和楊博軒首度攜手參加年終賽。圖／中華羽協提供（資料照）
李哲輝（右）和楊博軒首度攜手參加年終賽。圖／中華羽協提供（資料照）

首度攜手參加BWF年終賽的寶島男雙李哲輝／楊博軒，今天分組第2戰碰世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），世界排名第10的李楊配先盛後衰，搶下首局後遭逆轉，連兩天都在3局激戰錯過勝利。

李楊配和巴黎奧運完成男雙連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋抽到同組，昨天首日賽程馬上上演「內戰」，兩組人馬大戰3局才由「麟洋配」逆轉帶走勝利。今天兩組台將在第二球場接棒上陣，接再「麟洋配」後上場的李楊配開賽就連拿3分，進入技術暫停時更取得11：4優勢，恢復比賽後差距雖2度被縮小到1分，寶島代表穩住陣腳，17：15時連拿4分，以21：15先下一城。

第二局比分拉鋸，大馬組合上半局泰半處於領先，李楊配克服2度3分落後，技術暫停時反以11：10超前；下半局分數仍糾纏，雙方4度戰平，大馬組合一度取得19：16優勢，李楊配先連拿2分，18：20時再瓦解第一個局點，可惜李哲輝下一分回球過長，讓大馬組合驚險以21：19扳平局數。

決勝局李哲輝連續2分判斷失誤，讓大馬組合帶著11：5領先進入換場；恢復比賽後，寶島組合8：13時有連續防守美技，但分數仍由對手收下，比數遭拉開下最終以15：21遭逆轉，吞下2連敗。

明天分組最終戰，李楊配將碰目前2戰全勝的丹麥名將組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

李哲輝 李楊配 麟洋配

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