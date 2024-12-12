羽球年終賽／錯過決勝局4分領先 麟洋配遭丹麥名將逆轉

BWF年終賽最後合體的2屆奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，今天迎接分組賽第2戰，面對世界排名第3的丹麥老將組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）以21：13、19：21、19：21遭到逆轉，無緣2連勝。

「麟洋配」7月底巴黎奧運分組賽就和丹麥組合同組，當時在超過1小時的3局大戰力退名列第2種子的丹麥對手，最終更寫下全勝衛冕的奧運羽球男雙史無前例紀錄；也因為奧運摘金，讓「麟洋配」直接獲得年終賽門票，成為9月台北公開賽後首度也是最後一次合體。

昨天分組首戰，「麟洋配」在內戰中3局逆轉自家人李哲輝／楊博軒，今天碰丹麥組合延續氣勢，首局4：4時連拿4分取得領先，加上對手失誤較多，好幾次回球出界讓「麟洋配」累積分數，第一個局點李洋就以靈巧小球製造對手回球掛網，順利以21：13先下一城。

第二局「麟洋配」開局一度1：3落後，先追平再超前，王齊麟發球造成對手回球掛網後讓寶島組合帶著11：8優勢進入技術暫停。恢復比賽後丹麥組合超前比數，「麟洋配」克服兩度2分落後追到16：16，雖因發球沒進失分，李洋接發球得分馬上再扳平，但接續出現判斷失誤，加上王齊麟殺球掛網，讓丹麥組合取得20：18的局末點優勢，進而以21：19扳平局數。

決勝局丹麥組合先連拿3分，「麟洋配」馬上調整，李洋2次虛攻都化成分數，帶出一波9：0猛攻逆轉，但6分領先一下花光，被丹麥組合追到10：10；「麟洋配」靠王齊麟重扣拿到第11分，換場後再連拿2分，16：14更在65拍的「神仙打架」在李洋虛攻下拿下分數，接續李洋躺在地上還回了2球，搶下分數後兩人都激動怒吼。

連拿2分的「麟洋配」領先來到18：14，但先遭丹麥組合雖追到19：19平手，李洋小球翻網又沒過，反讓丹麥組合先拿到賽末點，加上李洋回球出界，讓「麟洋配」以19：21錯過勝利。

「麟洋配」明天分組最終戰將碰世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），過去4度交手兩組人馬勝負各半。