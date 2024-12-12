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國中9年級鄧柔筠奪世界跆拳道品勢錦標賽金牌 曝光成功秘訣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔，在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影
台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔，在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影

台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔，在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。身為比賽常勝軍的鄧筠柔表示，在參加選手選拔時，也一度受傷及想放棄，是教練、家人及她自己的堅持，才成功奪得金牌。教練林侃諭也說，她進步神速又勤加練習，未來無限可期。

2024年世界跆拳道品勢錦標賽為世界盛事，這次競爭對手共有來自各國約50多人，鄧筠柔奪下金牌感到相當開心，因為在訓練過程中，有拉傷常常需要復健，再加上有的動作一直做不到位，做不好，一度讓她很灰心，所幸教練勤於教導，父母也帶她去復健，加上自己不服輸的性格，每天堅持訓練4小時，假日更到校加練，才能一舉拿下金牌。

學跆拳道4年期間，鄧筠柔已拿下國內外共16個獎項，更是今年全國中等學校跆拳道錦標賽品勢個人金牌，她說，小時候因氣喘身體不好，國小5年級被媽媽送去道館練習，慢慢培養出興趣，對打及品勢項目都學，但上國中要比賽，有量級限制，因此聽教練建議，改練品勢項目。

鄧筠柔說，品勢是將跆拳道攻防基本動作組合，比賽除了姿勢要到位外，還需要擺出可以展現出自己特色的姿勢，讓裁判對你較有印象，這才是最困難的。

鄧筠柔表示，這次獲獎很開心，雖然身材瘦弱，但有朝一日還是希望能練練對打，現在就是持續努力練習，希望明年全中運還可以連勝。

林侃諭表示，鄧筠柔是她從過去就一路帶上來，她很認真、家人也會督促她練習，因為身材比例不錯，所以腳踢的位置都很高很好，不過因為品是講究全身力量運用，因此在手部腰部的訓練上有特別加強。不過她進步神速，很看好她未來的發展。

楊光國中校長曾學鉦說，鄧筠柔此次於世界跆拳道品是錦標賽表現傑出，不僅再次證明校內跆拳道隊實力，也為學校注入無比榮耀。學校將持續推動跆拳道運動，讓更多學生能透過比賽累積經驗，挑戰自我。

台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔（前中），在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影
台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔（前中），在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影
台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔（中），在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影
台灣在2024年世界跆拳道品勢錦標賽中奪下4面金牌，其中桃園市楊光國中9年級生鄧筠柔（中），在12歲至14歲雙人組品勢項目中，奪得金牌。記者翁唯真／攝影

全中運 林侃諭 跆拳道

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