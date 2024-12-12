足球／皇馬球星姆巴佩涉性侵案 瑞典檢方：證據不足調查終結

西甲勁旅皇家馬德里法籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今年10月據傳在斯德哥爾摩涉性侵案遭調查，瑞典檢方今天表示，該案證據不足終結調查。

瑞典檢察官奇拉科娃（Marina Chirakova）在聲明中表示：「就我評估，目前的證據不足以起訴，因此調查終結。」

奇拉科娃並未提及姆巴佩的姓名，但指出他「未被通知涉嫌犯下刑事案件」。

瑞典媒體10月披露，姆巴佩在斯德哥爾摩涉性侵遭到瑞典警方調查。

姆巴佩本人在社群平台X發文指出，晚報的報導與他在法國聯賽委員會舉行的聽證會有關。姆巴佩與他先前效力的法甲球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）之間存有薪資糾紛。