2025 SUPERACE超級馬拉松多日賽墾丁站 即日起開始報名

用一場越野超馬多日賽，找回你對墾丁的青春記憶

自2012年首屆MiniRun起，SUPERACE致力於推廣超馬多日賽事，實踐『行無界、越無限』的精神，每年春季固定在台灣舉辦三天兩夜百公里多日賽，更開發包括墾丁、阿里山、內蒙、新疆、敦煌、吳哥窟等多樣化賽點。成功將賽事打造成小而精緻、高品質、且符合國際規格水準的規劃，更是目前亞洲「唯一」的多日型超馬賽事。

馳騁在門馬羅草原，一場屬於自己的冒險旅程。（圖：SUPERACE提供）

這是一場超越百公里的挑戰，選手需背負全程的飲食、睡眠及求生裝備，於三天內穿越公路與越野路面，完成賽事挑戰。這種多日賽系統（Multi-day Ultra Marathon）由超馬探險家林義傑引進台灣，多年來成功吸引並培育了一群忠實參與者，更曾帶領跑友們挑戰更高階，如納米比亞沙漠、戈壁沙漠等七天六夜250公里的國際賽事，SUPERACE賽事肯定是多日賽新手或超馬玩家，最理想的入門與進階平台。

近十年來，SUPERACE賽事已吸引來自全球20多個國家的跑者參與。帶領選手們踏入雲霧縈繞的阿里山森林、征服墾丁與東海岸的壯闊景緻，透過比賽深入探索福爾摩沙的壯麗風光，有別於純旅行觀光般的走馬看花，或是一般路跑賽事“比完即回家“的炫風式造訪，多日賽不僅是一場比賽，而是一個有溫度的大家庭，三天兩夜的活動串起更多的是與人的交流，以及與土地間的情感連結，讓選手們享受一次極具深度的在地文化與自然探索之旅。

深入不同的角落，挖掘墾丁不同面貌的美景。（圖：SUPERACE提供）

而睽違六年，2025年第十一屆的SUPERACE超馬多日賽將再次重返墾丁站！從恆春古城出發，深入滿州的曠野，體驗落山風揚起的飛沙走石；東濱太平洋，南臨巴士海峽，飽覽墾丁國家公園依山傍海的天然美景，踩點台灣最南端；挑戰恆春大縱走的高山陡坡，征服最南小百岳大山母山。全新的墾丁站賽道，用雙腳窺探無與倫比的恆春半島！

大山母山至高點上飽覽墾丁國家公園依山傍海的天然美景。（圖：SUPERACE提供）

陽光、沙灘、比基尼，春浪、春吶、畢業旅行，每個台灣人心中，都有一份對墾丁的青春記憶，別再說墾丁沒落了，好山、好水的國境之南依然存在，藉由賽事交流推動在地觀光為目的，SUPERACE更想把將觀光人潮帶回墾丁！感謝包含恆春鎮與滿州鄉政府，及在地機關團體等的支持與指導，更特別感謝立法委員徐富癸委員的大力推動，讓本賽事能立足台灣，邁向國際！團隊日前更前進新加坡，與當地跑界交流合作並舉辦海外分享會，目前更已有日、韓、新馬、泰、加拿大等各界跑友們確認來台參賽！

海外分享會新加坡場。圖：SUPERACE提供

除了109K三日賽制組別，同樣也為了想踏入越野的玩家設立單日21K組別。明年的228連假，這一次你可以選擇用不同的方式來懷舊墾丁，回到這片熟悉的土地，感受在地鄉親的台式熱情，用雙腳丈量這片曾讓我們心動的美麗之地，跑山、看海，體驗這片土地的起伏，跑一段只屬於自己的寧靜，一次與自己對話的時光，用喘息紀錄當下的溫度，擷取不同以往更深刻的記憶，相信那將會是另一種人生的體悟，一種無法言喻的美好。來一場改變自己人生的多日賽吧！