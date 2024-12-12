快訊

下班帶傘！3縣市發布大雨特報 恐一路下到明天上午

退休只要存夠錢就好？理財專家4大「最後悔的事」：每年都是負報酬

2度出手！南韓檢警再突襲總統府 試圖扣押搜索戒嚴資料

體育班健全化啟動 鄭麗君：培養專業潛能開拓多元發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
政府明年將成立運動部，體育班健全化發展備受關注，行政院副院長鄭麗君指出，未來將建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓多元發展機會。圖／行政院提供
政府明年將成立運動部，體育班健全化發展備受關注，行政院副院長鄭麗君指出，未來將建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓多元發展機會。圖／行政院提供

政府明年將成立運動部，體育班健全化發展備受關注，行政院副院長鄭麗君昨天指出，未來將建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓更多元的發展機會，運動部、教育部將成立工作平台，就相關課程及師資聘用上共同合作。

鄭麗君昨天主持運動部諮詢小組第4次會議，聽取諮詢委員對於「國家運動產業發展中心」籌辦與推動運動產業發展的建言。行政院長卓榮泰也出席致意，感謝諮詢委員協助，也承諾政府將持續推動全民運動、競技運動、國際運動事務及運動產業等發展。

針對體育班健全化鄭麗君表示，政府會持續重視體育班健全發展，包括建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓更多元的發展機會，且未來運動部成立後，教育部將負責體育班專任運動教練的聘用制度，運動部則主責專任運動教練的專業增能及研提訓練指引等專業發展，兩部會將成立工作平台。

而為確保每一位運動員不因身心條件、性別、年齡、族群、區域與社會經濟地位等各面向落差，受到不公平對待，鄭麗君期許，運動部成立後，能成立部層級的「運動平權會報」，持續推動多元運動平權弭平落差。

談及運動產業化，鄭麗君強調，將透過社區運動產業化、場館普及化、賽事產業化等策略，並成立「國家運動產業發展中心」，以行政法人角色，廣納民間專業人士，使其具備專業治理彈性，並透過政府編列預算，賦予公共責任，推動運動產業發展。

鄭麗君指出，未來成立的運動部「全民運動署」將為社區運動奠定基礎，「國家運動產業發展中心」則協助地方辦理社區多元賽事，導入專業教練、裁判等專業人士，將競技運動全民化，從社區延伸出社區運動的產業化。

鄭麗君指出，過去賽事舉辦經驗難以累積，未來將由「國家運動產業發展中心」協助訓練賽事舉辦所需之專業人才，並建立標準作業程序，使賽事優質化、專業化，進而達到產業化、國際化目標，同時帶動賽事周邊觀光、餐旅及文化發展。

此外，運動產業相當多元，鄭麗君提到，包括運動器材製造、運動服務產業、研發與科技創新、傳播、品牌行銷、運動醫學等，未來可賦予「國家運動產業發展中心」具備投融資功能，接受國發基金委託專案投資，帶動民間投資，或促進企業贊助，以多元資金壯大產業生態系，並帶動產業創新發展。

鄭麗君強調，各諮詢委員的建言，將具體反映在運動部的組織設計外，教育部體育署現正研擬下一階段4年期的運動產業發展政策綱領，也將一併納入諮詢委員在會議中的建議與意見。

運動 鄭麗君 體育

延伸閱讀

透明晶質獎頒獎 鄭麗君勉公部門AI時代思考興利防弊

演講面對AI挑戰 鄭麗君鼓勵創新發展

金寶卡位「碳競爭力100強」永續長代表受獎 鄭麗君按讚

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

相關新聞

足球／FIFA宣布2034年世界盃在沙國 2030年6國合辦

國際足總（FIFA）正式確定由沙烏地阿拉伯主辦2034年男子足球世界盃，這是自卡達舉辦2022年世界盃後，第2次由中東石油國接手這項四年一度的頂級賽事。 沙烏地阿拉伯是唯一申辦的候選國，FIFA

足球／沙國主辦2034年世界盃挨批「體育洗白」 人權組織曝隱憂

國際足球總會（FIFA）11日宣布，2030年和2034年兩屆世界盃足球賽主辦國；其中2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥...

影／超驚悚！美女啦啦隊員表演後空翻 竟摔斷脖子送醫

啦啦隊表演在運動賽事已是稀鬆平常，但還是有些意外發生。據美國媒體報導，日前在一場美國大學美式足球賽中發生令人驚悚的一幕，應邀前來表演的29歲啦啦隊成員馬騰絲(Corey Martens)，在表演後空翻

體育班健全化啟動 鄭麗君：培養專業潛能開拓多元發展

政府明年將成立運動部，體育班健全化發展備受關注，行政院副院長鄭麗君昨天指出，未來將建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養...

拳擊／林郁婷代言醫美展自信 自豪膚況還不錯

巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷今天現身擔任醫美集團代言人，她笑說：「對自己的膚況還算滿意，但也因為這樣有點容貌焦慮。

拔河／隊史第一次 世運會取得滿額入場券

國際拔河總會官網上正式公告，確認包括男子640公斤級與男女混合580公斤級遞補取得明年成都世界運動會參賽門票，加上原已取得參賽權的女子500公斤級，隊史首次取得世運會拔河「滿額」參賽入場券。 2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。