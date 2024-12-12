體育班健全化啟動 鄭麗君：培養專業潛能開拓多元發展

政府明年將成立運動部，體育班健全化發展備受關注，行政院副院長鄭麗君昨天指出，未來將建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓更多元的發展機會，運動部、教育部將成立工作平台，就相關課程及師資聘用上共同合作。

鄭麗君昨天主持運動部諮詢小組第4次會議，聽取諮詢委員對於「國家運動產業發展中心」籌辦與推動運動產業發展的建言。行政院長卓榮泰也出席致意，感謝諮詢委員協助，也承諾政府將持續推動全民運動、競技運動、國際運動事務及運動產業等發展。

針對體育班健全化鄭麗君表示，政府會持續重視體育班健全發展，包括建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓更多元的發展機會，且未來運動部成立後，教育部將負責體育班專任運動教練的聘用制度，運動部則主責專任運動教練的專業增能及研提訓練指引等專業發展，兩部會將成立工作平台。

而為確保每一位運動員不因身心條件、性別、年齡、族群、區域與社會經濟地位等各面向落差，受到不公平對待，鄭麗君期許，運動部成立後，能成立部層級的「運動平權會報」，持續推動多元運動平權弭平落差。

談及運動產業化，鄭麗君強調，將透過社區運動產業化、場館普及化、賽事產業化等策略，並成立「國家運動產業發展中心」，以行政法人角色，廣納民間專業人士，使其具備專業治理彈性，並透過政府編列預算，賦予公共責任，推動運動產業發展。

鄭麗君指出，未來成立的運動部「全民運動署」將為社區運動奠定基礎，「國家運動產業發展中心」則協助地方辦理社區多元賽事，導入專業教練、裁判等專業人士，將競技運動全民化，從社區延伸出社區運動的產業化。

鄭麗君指出，過去賽事舉辦經驗難以累積，未來將由「國家運動產業發展中心」協助訓練賽事舉辦所需之專業人才，並建立標準作業程序，使賽事優質化、專業化，進而達到產業化、國際化目標，同時帶動賽事周邊觀光、餐旅及文化發展。

此外，運動產業相當多元，鄭麗君提到，包括運動器材製造、運動服務產業、研發與科技創新、傳播、品牌行銷、運動醫學等，未來可賦予「國家運動產業發展中心」具備投融資功能，接受國發基金委託專案投資，帶動民間投資，或促進企業贊助，以多元資金壯大產業生態系，並帶動產業創新發展。

鄭麗君強調，各諮詢委員的建言，將具體反映在運動部的組織設計外，教育部體育署現正研擬下一階段4年期的運動產業發展政策綱領，也將一併納入諮詢委員在會議中的建議與意見。