影／超驚悚！美女啦啦隊員表演後空翻 竟摔斷脖子送醫

啦啦隊表演在運動賽事已是稀鬆平常,但還是有些意外發生。據美國媒體報導,日前在一場美國大學美式足球賽中發生令人驚悚的一幕,應邀前來表演的29歲啦啦隊成員馬騰絲(Corey Martens),在表演後空翻動作時,不慎頭部撞地摔斷頸骨,當場送醫。

影片中顯示,她與隊友一起表演,其中一人成功完成了「後空翻」,隨後馬騰絲也做了嘗試,但令人震驚的是,她在跳躍過程中突然頭重摔在地上,發出聲音。

從12歲開始跳啦啦隊,有著17年資歷的瑪騰絲回憶這件事時說,「我本來沒有參與這場表演,但有很多人缺席,臨時替補上場。當我準備向後空翻時,突然就昏倒了,歸咎原因沒有吃足夠的食物,但這發生在最糟糕的時候,當時我的腳沒有離開地面也沒有真正跳起來,頭直接落在了地上。」

後來診斷是頸骨骨折,但所幸最後傷勢並不算太嚴重,但要戴著頭頸固定護具,至少一至兩周的時間。

