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影／超驚悚！美女啦啦隊員表演後空翻 竟摔斷脖子送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊員瑪騰絲(左)表演後空翻，不慎摔斷脖子。截圖自畫面
啦啦隊員瑪騰絲(左)表演後空翻，不慎摔斷脖子。截圖自畫面

啦啦隊表演在運動賽事已是稀鬆平常，但還是有些意外發生。據美國媒體報導，日前在一場美國大學美式足球賽中發生令人驚悚的一幕，應邀前來表演的29歲啦啦隊成員馬騰絲(Corey Martens)，在表演後空翻動作時，不慎頭部撞地摔斷頸骨，當場送醫。

影片中顯示，她與隊友一起表演，其中一人成功完成了「後空翻」，隨後馬騰絲也做了嘗試，但令人震驚的是，她在跳躍過程中突然頭重摔在地上，發出聲音。

從12歲開始跳啦啦隊，有著17年資歷的瑪騰絲回憶這件事時說，「我本來沒有參與這場表演，但有很多人缺席，臨時替補上場。當我準備向後空翻時，突然就昏倒了，歸咎原因沒有吃足夠的食物，但這發生在最糟糕的時候，當時我的腳沒有離開地面也沒有真正跳起來，頭直接落在了地上。」

後來診斷是頸骨骨折，但所幸最後傷勢並不算太嚴重，但要戴著頭頸固定護具，至少一至兩周的時間。

啦啦隊員瑪騰絲意外發生當時送醫。擷圖自X
啦啦隊員瑪騰絲意外發生當時送醫。擷圖自X

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