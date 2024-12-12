拳擊／林郁婷代言醫美展自信 自豪膚況還不錯

巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷今天現身擔任醫美集團代言人，她笑說：「對自己的膚況還算滿意，但也因為這樣有點容貌焦慮。」

林郁婷在今年巴黎奧運頂住所有壓力風光摘金，返台後熱度依舊不減，至今依舊活動滿檔，包括女性衛生用品、線上遊戲、汽車、美齒、醫美等代言包羅萬象。

林郁婷在接受媒體訪問時表示，奧運之後接觸到很多不同代言和合作，都是以前沒接觸過的，感覺非常新鮮也很願意去嘗試。

林郁婷提到，對於自己臉上最滿意的部分是皮膚，「大家都說我的皮膚不錯，我想應該是因為運動的關係，能促進新陳代謝，讓毛孔就不會這麼大，比較緊實一點。」

林郁婷笑說：「可能因為大家都這樣說，所以我也有點容貌焦慮，很怕自己長痘痘。偏偏生理期的時候女生都會長痘痘，而我自己的體質就是痘痘一長會好幾週，都需要去看專業的醫生才消得掉。」

至於是否擔心拳擊比賽中被對手打到臉會留疤，林郁婷自信地說：「我想這個機會應該不大，畢竟我平常訓練基本功都很紮實，就算真的不小心被打到，現在醫美除疤都很厲害的。」

李洋年終賽首戰好表現 林郁婷揶揄：還騙我沒練球

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在出席代言活動時提到，昨晚有看好友李洋在BWF年終賽最後一舞的表現，她毫不留情的揶揄說：「騙人啦，他打成那樣還跟我說沒練球。」

「麟洋配」李洋、王齊麟靠著巴黎奧運金牌獲得今年世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽的參賽資格，而昨晚「麟洋配」在預賽首戰自家人李哲輝、楊博軒，結果以2比1逆轉勝。

李洋儘管從9月投入國體大教職後，就沒有經歷高強度訓練，但從首戰看來身手依舊，絲毫沒有明顯退化跡象。

林郁婷和李洋同屬一個經紀人，2人私下交情也不錯，巴黎奧運回來後還組成「洋郁片」組合。

林郁婷在接受中央社訪問時表示，昨晚有看李洋在國際賽的最後一舞，本來想說看一場少一場，「沒想到他打成那樣，還一直跟我說都沒練球，我看李洋應該都是在騙人的，自己有找時間偷偷練。」

不過林郁婷還是給予祝福表示，「能有這樣的表現確實很誇張，但也看得出來，過去李洋打下的底子和基礎有多深厚，這點是所有運動員都要學習的。也很恭喜他拿下預賽首勝，希望他可一直贏下去，讓我們多看幾場。」