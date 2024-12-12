拔河／隊史第一次 世運會取得滿額入場券

國際拔河總會官網上正式公告，確認包括男子640公斤級與男女混合580公斤級遞補取得明年成都世界運動會參賽門票，加上原已取得參賽權的女子500公斤級，隊史首次取得世運會拔河「滿額」參賽入場券。

2025成都世界運動會將於8月7日至17日登場，拔河將是35個競賽項目之一，而世運會的拔河項目僅有3個量級較量，包括男子640公斤級、女子500公斤級與男女混合580公斤級。

今年世界室外拔河錦標賽是世運會資格賽，台灣靠著女子500公斤級摘金，直接取得世運會入場券，而混合580公斤級台灣隊名列第8、男子640公斤則排名第9。

依照世運會的新規定，拔河項目的參賽隊伍，參賽國須涵蓋至少2大洲以上，而世錦賽男子640公斤級前8名全是歐洲國家、混合580公斤級的前7名也全由歐洲包辦，因此台灣靠著遞補順利再添兩張參賽門票。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，其實比賽結束後，選手、教練都已有心理準備將可遞補參賽，如今總會正式來函公告，也讓大家放下心中的大石頭，歡喜迎接隊史的第1次，並將於本(12)月13日至15日在台中市新社高中辦理2025成都世界運動會三個組別的國手選拔。

卓耀鵬強調，理事長陳建平上任時，就曾說過，他擔任拔河協會理事長有二大目標，一是在台灣辦理正式國際錦標賽；二就是希望台灣拔河能夠取得世運會「滿額」參賽門票，如今這二個目標終於實現，「理事長任期即將屆滿，這也算是他即將卸任前最棒的禮物。」

2025成都世界運動會預計在明年8月7日舉行，上屆世運會中華代表團共摘下1金、6銀、6銅，唯一的金牌就來自女子拔河代表隊，且台灣女力在世運會戰果豐碩，上屆以7連勝無敵之姿順利摘金，並完成史無前例的5連霸，明年則期盼能把連霸數字持續向上推進。