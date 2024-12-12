路跑／台北馬拉松首度晉升「金標籤」2.8萬人周末開跑 補給站首供能量膠

「2024台北馬拉松」將於本周末登場，今天首度晉升「金標籤」，超過2.8萬跑者參與，包含國內外頂尖跑者在內，由於當天氣溫僅12至16度，為讓跑者維持體力狀態，補給站也提供能量膠、鳳梨酥、洋芋薯、牛軋糖等補充能量，體育局提醒，當天氣溫較低，跑者應先吃早餐避免空腹，並做好保暖及熱身。

體育局表示，台北馬拉松今年晉升「金標籤」賽事，吸引大量跑者爭相報名，全馬組中籤率僅3成、半馬組開放報名首日即額滿，更迎來歷年最多4380名國外選手，更有來自日本、肯亞、衣索比亞、厄利垂亞等6名金級別選手及10位菁英級別選手，豪華陣容是賽史之最。

體育局表示，除國外選手外，包括2023台北馬拉松男子組冠軍「黑色閃電」蔣介文、女子組冠軍陳逸寧、2022男子組冠軍周庭印、2022年半馬女子組冠軍曹純玉等好手將參賽，局長王泓翔表示，在競爭層級更為提升的金標籤賽事中，國內選手能拿出最佳表現，打破台灣紀錄朝世界最高水平邁進。

為讓2.8萬跑者保持體力狀態，今年賽道上補給站也升級，首度於20公里、25公里、30公里等3站提供跑者能量膠，其他還有鳳梨酥、洋芋薯條、造型餅乾、仙草冰及花生巧克力牛軋糖等分散於各站，使選手能適時補充能量。

王泓翔提醒，根據氣象預報賽事當天氣溫約為適宜的12至16度，下雨機率為15％，長跑最大考驗之一在於氣候影響，賽前務必有充足睡眠、保持平穩心情，當天要先吃早餐避免空腹，並做好保暖及熱身，若有身體不適務必量力而為，挑戰自我的同時更要以健康安全為第一優先。