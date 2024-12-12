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足球／FIFA宣布2034年世界盃在沙國 2030年6國合辦

聯合新聞網／ 綜合報導
2030、2034世界盃主辦國。截圖自FIBA官方X
2030、2034世界盃主辦國。截圖自FIBA官方X

國際足總（FIFA）正式確定由沙烏地阿拉伯主辦2034年男子足球世界盃，這是自卡達舉辦2022年世界盃後，第2次由中東石油國接手這項四年一度的頂級賽事。

沙烏地阿拉伯是唯一申辦的候選國，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在線上會議中，直接宣布此案獲200多個FIFA會員國代表，遠端鼓掌通過。英凡提諾表示，「完全相信我們的東道主，能解決準備過程中碰上的所有問題，並舉辦一屆滿足全世界期望的世界盃。」

FIFA也確認2030年世界盃由西班牙、葡萄牙和摩洛哥共同承辦，還會在阿根廷、巴拉圭和烏拉圭舉辦其中3場比賽。

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）也發聲明：「我們期盼利用我們的優勢和能力，舉辦非凡且前所未有的世界盃，為各地球迷帶來快樂。」

沙國近年積極贊助職業體育賽事，包含足球、網球、F1、高球和拳擊。此舉遭到女權和LGBTQ團體指控為「體育洗白」，掩飾該國侵犯人權的負面形象。

國際特赦組織勞工權利和體育部負責人科伯恩（Steve Cockburn）在21個單位聯合聲明中表示：「FIFA在沒有確認充分的人權保護情況下，魯莽地決定把2034年世界盃主辦權交給沙烏地阿拉伯，將使許多人的生命面臨危險，工人將受到剝削，甚至死亡。」

沙烏地阿拉伯 足球

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