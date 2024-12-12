快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／沙國主辦2034年世界盃挨批「體育洗白」 人權組織曝隱憂

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
國際足球總會（FIFA）11日宣布2034年世足賽由沙烏地阿拉伯主辦。歐西社
國際足球總會（FIFA）11日宣布2034年世足賽由沙烏地阿拉伯主辦。歐西社

國際足球總會（FIFA）11日宣布，2030年和2034年兩屆世界盃足球賽主辦國；其中2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥3國共同承辦，而2034年則由沙烏地阿拉伯主辦，不過由於沙國的人權紀錄飽受詬病，該宣布也引來人權團體批評，遭批「體育洗白」。

國際足總11日公布2030年世界盃主辦國為西班牙、葡萄牙和摩洛哥，且為了致敬百年歷史，還會在南美洲的阿根廷、巴拉圭和烏拉圭，舉辦其中的3場賽事。

此外，2034年世界盃將由沙烏地阿拉伯主辦，也是繼2022卡達舉辦世足賽後，第二次由中東國家接手四年一度的足壇盛事。

對此，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）發表聲明，「我們期待利用我們的優勢和能力，舉辦一屆非凡且前所未有的世界盃，為各地球迷帶來歡樂。」

然而，沙國過去因為不良的人權記錄飽受批評，遭指透過「體育洗白」，試圖掩飾該國侵犯人權等負面形象，FIFA的決定也引發批評。

國際特赦組織勞工權利和體育部負責人科伯恩（Steve Cockburn）在21個單位聯合發表聲明中表示：「FIFA在沒有確認充分的人權保護情況下，魯莽地決定把2034年世界盃主辦權授予沙烏地阿拉伯，將使許多人的生命面臨危險，工人將受到剝削，甚至死亡。」

人權 沙烏地阿拉伯 體育

延伸閱讀

陽明海運獲TCSA「綜合績效-台灣100大典範企業獎」

桃園仁愛之家獲頒社會服務人權貢獻獎

縱火奪8命免死 朱立倫：大法官人事審查一定堅定立場

人權故事車進駐家齊高中 真人圖書分享白恐經歷與學運啟示

相關新聞

羽球年終賽／觀眾高喊「台灣是中國的」麟洋配表情無奈

羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨天在世界羽聯年終總決賽，以16：21、21：16、21：18逆轉李哲輝／楊博軒。比賽時竟有中國大陸觀眾高喊「台灣是中國的」，讓台灣網友感到不滿。 李洋今年結束

足球／FIFA宣布2034年世界盃在沙國 2030年6國合辦

國際足總（FIFA）正式確定由沙烏地阿拉伯主辦2034年男子足球世界盃，這是自卡達舉辦2022年世界盃後，第2次由中東石油國接手這項四年一度的頂級賽事。 沙烏地阿拉伯是唯一申辦的候選國，FIFA

足球／沙國主辦2034年世界盃挨批「體育洗白」 人權組織曝隱憂

國際足球總會（FIFA）11日宣布，2030年和2034年兩屆世界盃足球賽主辦國；其中2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥...

路跑／台北馬拉松首度晉升「金標籤」2.8萬人周末開跑 補給站首供能量膠

「2024台北馬拉松」將於本周末登場，今天首度晉升「金標籤」，超過2.8萬跑者參與，包含國內外頂尖跑者在內，由於當天氣溫...

羽球年終賽／第二局遭對手逆轉 楊博軒／胡綾芳吞小組賽2連敗

BWF年終賽今天進入第二天賽程，首度取得年終賽資格的我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，分組賽第二戰面對世界混雙排名第2名的中國...

舉重世錦賽／參賽調整為主 陳玟卉總和230公斤名列第10

台灣舉重女將陳玟卉在巴黎奧運後首度參加國際賽，凌晨在世界舉重錦標賽女子71公斤級A組，6次試舉僅成功2次，抓舉101公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。