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羽球年終賽／第二局遭對手逆轉 楊博軒／胡綾芳吞小組賽2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
首度取得年終賽資格的我國混雙組合楊博軒／胡綾芳苦吞小組賽2連敗。 新華社
首度取得年終賽資格的我國混雙組合楊博軒／胡綾芳苦吞小組賽2連敗。 新華社

BWF年終賽今天進入第二天賽程，首度取得年終賽資格的我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，分組賽第二戰面對世界混雙排名第2名的中國大陸蔣振邦／魏雅欣，雙方在兩局賽事中一路拉鋸，最終以17：21、19：21敗下陣來。

楊博軒／胡綾芳為我國近13年來首組闖進到年終賽的混雙組合，不過被抽入死亡之組的兩人，分組賽可說是場場硬戰，在昨天的首戰不敵香港組合鄧俊文／謝影雪，苦吞對戰5連敗後，今天則是在碰上世界排名第2名的蔣振邦／魏雅欣。

楊博軒／胡綾芳與蔣振邦／魏雅欣生涯僅有一次交手紀錄，是今年6月的印尼公開賽16強賽，當時楊博軒／胡綾芳在兩局賽事中合計僅拿下19分就直落二敗下陣來，不過今天雙方再度碰頭，楊博軒／胡綾芳卻展現極佳韌性。

在首局賽事中蔣振邦／魏雅欣雖然一路領先，但楊博軒／胡綾芳也一路緊咬比分，在局中追到11：11後，雖然被對手打出5：0攻勢，但隨後又追回到1分差距，只可惜在16：17時被對手打出4：1的關門攻勢，以17：21先丟首局。

第二局楊博軒／胡綾芳更是在開局的拉鋸後，以一波9：1攻勢取得6分領先，但蔣振邦／魏雅欣重新調整後再度將比分追上，並在17：19落後時連拿4分，以21：19搶下勝利，至於楊博軒／胡綾芳則是苦吞分組賽2連敗。

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