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羽球年終賽／沒品！觀眾高喊「台灣是中國的」麟洋配表情無奈
羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨天在世界羽聯年終總決賽，以16：21、21：16、21：18逆轉李哲輝／楊博軒。比賽時竟有中國大陸觀眾高喊「台灣是中國的」，讓台灣網友感到不滿。
李洋今年結束就要退休，年終總決賽是9月台北公開賽後，再次與王齊麟合拍。王齊麟賽前表示，最重要的是享受麟洋配最後幾場比賽。麟洋配首戰也擊敗自家組合李哲輝／楊博軒。
不過本屆賽事在杭州奧體中心體育館舉行，比賽中竟有大陸女觀眾突然高喊，「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」隨後出現滿滿歡呼聲，其他觀眾也跟著喊「中國、台灣」，李洋與王齊麟只能露出無奈表情。
賽後李洋與王齊麟都沒有特別提起此事，李洋在社群軟體表示：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好。」
王齊麟則表示：「熟悉的味道，珍惜『麟洋配』的每一刻。」
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