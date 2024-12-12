舉重世錦賽／陳玟卉總和名列第10

中央社／ 台北12日電
陳玟卉。圖／聯合報系資料照片
陳玟卉。圖／聯合報系資料照片

台灣舉重女將陳玟卉在巴黎奧運後首度參加國際賽，凌晨在世界舉重錦標賽女子71公斤級A組，6次試舉僅成功2次，抓舉101公斤、挺舉129公斤，最終總和以230公斤名列第10名。

曾在東京奧運女子舉重64公斤級摘銅的陳玟卉，歷經巴黎奧運失利，暌違4個月再度重返國際賽場，這次參加在巴林首都麥納瑪（Manama）舉行世界舉重錦標賽女子71公斤級賽事，再度面臨挑戰。

不僅巴黎奧運金牌的美國選手李維茲（Olivia LynnReeves）、銀牌的哥倫比亞選手桑傑士（Mari Leivis Sanchez）都有參賽，北韓的鄭春姬、中國22歲新秀楊秋霞也都來勢洶洶。

陳玟卉賽前並未特別設定成績，主要著重提高試舉成功率，但狀況並不理想，抓舉前2次試舉挑戰99公斤、101公斤都失敗，第3次試舉才撐起101公斤槓鈴，名列第10名。

挺舉部分，陳玟卉前2把也面臨同樣狀況，設定128公斤、129公斤都未能舉起，直到第3次試舉挑戰129公斤才過關，排名第9名，總和則以230公斤排名第10。

教練黃達德接受中央社訪問時表示，這次比賽以調整為主，主要不想讓選手離開國際賽場太久，「畢竟以後這些選手奧運都還遇得到，美國選手未來仍是陳玟卉最大勁敵。」

美國的李維茲最終以總和267公斤摘金，銀牌則是由北韓的鄭春姬以262公斤拿下，至於中國的楊秋霞以261公斤獲得銅牌。

舉重 陳玟卉

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