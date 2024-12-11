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羽球年終賽／大賽兒子上線 「麟洋配」合體逆轉贏內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
BWF年終賽今天點燃戰火，「麟洋配」再度展現大賽特質，逆轉贏下歷時54分鐘的寶島內戰。圖／中華羽協提供
BWF年終賽今天點燃戰火，「麟洋配」再度展現大賽特質，逆轉贏下歷時54分鐘的寶島內戰。圖／中華羽協提供

BWF年終賽今天點燃戰火，兩組寶島男雙「麟洋配」王齊麟／李洋李哲輝／楊博軒首日就上演「兄弟鬩牆」內戰，李楊配明顯針對重心轉往教職的李洋，打到「李教授」場上都露出笑容，不過「麟洋配」再度展現大賽特質，硬是在首局失守下連追2局，逆轉贏下歷時54分鐘的寶島內戰。

過去兩組選手6度碰頭，「麟洋配」取得4勝2敗對戰優勢，不過「麟洋配」巴黎奧運完成連霸後，李洋從選手身份準備退役，只在9月台北公開賽再攜手，年終賽因奧運金牌取得參賽資格才促成意外的麟洋配「最後一舞」。

李哲輝是李洋在王齊麟前的搭檔，兩人一起打下2018年雅加達亞運男雙銅牌，李哲輝和楊博軒合作後首度拿到年終賽門票，分組就抽到「麟洋配」，寶島代表還在首日就碰頭；首局「麟洋配」雖是先得分一方，但李楊配連拿4分逆轉後就一路維持優勢，以21：16先下一城。

第二局「麟洋配」先取得6：2領先，但差距先被縮小到9：8，李洋上演魚躍飛撲救球後雖還能在地上回擊一球，但第二次近身攻擊回球掛網，讓前搭檔追平比分，不過「麟洋配」連拿2分止血，技術暫停時取得11：9優勢；恢復比賽後李楊配連拿3分反超，不過楊博軒出現揮空意外，王齊麟再重扣得分，「麟洋配」再回到領先，李洋展現堅強防守也換成分數，加上局點上李哲輝直接發球失誤送分，讓「麟洋配」以21：16扳平戰局。

決勝局比分拉鋸，換場前兩組人馬8度戰平，李楊配只帶著1分領先進入技術暫停，不過恢復比賽後李哲輝出現幸運彈網球，讓王齊麟只能仰躺在地苦笑；雖被對手幸運球取分，「麟洋配」比賽後段急起直追，先追到17：17再連拿3分，最後在第2個賽點收下勝利，以21：18逆轉贏下「內戰」。

BWF年終賽今天點燃戰火，「麟洋配」再度展現大賽特質，逆轉贏下歷時54分鐘的寶島內戰。圖／中華羽協提供
BWF年終賽今天點燃戰火，「麟洋配」再度展現大賽特質，逆轉贏下歷時54分鐘的寶島內戰。圖／中華羽協提供

李哲輝 李洋 麟洋配

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