短水道游泳世錦賽 女將林姵彣100蛙破全國紀錄

2016里約奧運游泳國手林姵彣今天在短水道世錦賽的女子100公尺蛙式預賽，游出1分06秒43、分組第1成績，同時刷新自己締造的短水道全國紀錄。

手握多項女子蛙式全國紀錄的「台灣蛙后」林姵彣，今天在匈牙利舉行的世界短水道游泳錦標賽的100公尺蛙式預賽，被分在第3組、第3水道，最後她以1分06秒43、分組第1名成績完賽，雖然總排30名無緣晉級，但林姵彣成功打破自己於2017年國際泳總（FINA）世界盃游泳巡迴賽創下的全國紀錄。

近期花比較多時間在準備碩士論文，這次成功突破7年前的自己，林姵彣接受中央社採訪時笑說，當下以為看錯成績，甚至懷疑是否看到別人的數字，「其實結束之後有點沉浸在比賽中，所以破紀錄沒有太特別心情，但還是很開心自己有持續前進。」

相較於游泳正規比賽的50公尺，林姵彣認為短水道的有趣成分比較多，因此在備戰的心態上也相對不一樣，「最近算是我的休賽期，只有維持基本的規律訓練，準備時間沒有到很完整。」

本季面臨比賽成績不如預期的低潮，加上未能選上巴黎奧運國手，林姵彣形容，有點像是不得不面對的人生課題，不過她也從中調整心態，化為明年賽季的動力，期盼一舉達標2026名古屋亞運。

另名台灣女將劉姵吟則在100公尺自由式預賽以55秒02完賽，名列總排名41，至於眾所矚目的「台灣蝶王」王冠閎將於明天在男子200公尺蝶式預賽亮相，教練黃智勇表示，愛徒近期訓練狀況不錯，希望朝著決賽門票目標前進。