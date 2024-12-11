羽球年終賽／5度參賽出師不利 周天成不敵李梓嘉

BWF年終賽今天在杭州點燃戰火，單打唯一代表「一哥」周天成晚場出賽，首戰面對世界排名第8的馬來西亞好手李梓嘉，小天沒能把握第二局4分領先優勢，以13：21、15：21吞下分組首敗。

第5度參賽的小天目前世界排名第9，今天首局先和李梓嘉戰成5：5平手，但被連拿4分後就一路落後，8：11時更被對手打出一波6：0攻勢拉開差距，讓小天以13：21讓出第一局。

第二局小天挺過前半段的拉鋸戰，7：6時連拿3分，但4分領先馬上花光，李梓嘉回敬5：0攻勢反超，小天雖先追平比數到12：12，但李梓嘉又連下4分，最終以21：15拿下勝利，分組賽開出紅盤。

年終賽每個項目只有8組選手，預賽分成兩組進行單循環，取分組前2晉級最後4強。小天位於男單A組，明天將和補進名單的地主李詩灃碰頭，後天分組最終戰碰世界排名第2的丹麥好手安東森（Anders Antonsen）。

今年年終賽共有4組台將獲得參賽資格，混雙楊博軒／胡綾芳和周天成出賽後，兩組寶島男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒將上演內戰，生涯第7度對決預計台灣時間晚上8點登場。