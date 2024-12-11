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路跑／台北馬拉松12/15登場 周鴻宇拚世大運半馬參賽標準

中央社／ 台北11日電
台北馬拉松將於15日登場，長跑好手周鴻宇11日出席運動品牌活動，他表示，希望能藉由台北馬達標明年德國世大運的半馬成績。中央社
台北馬拉松將於15日登場，長跑好手周鴻宇11日出席運動品牌活動，他表示，希望能藉由台北馬達標明年德國世大運的半馬成績。中央社

一年一度的台北馬拉松將於12月15日開跑，就讀台師大碩士3年級的長跑好手周鴻宇今天在出席運動品牌活動時透露，希望能藉由台北馬達標明年德國世大運的半馬成績。

2023年成都世界大學運動會，台灣代表隊締造10金17銀19銅的境外史上最佳成績，其中在田徑運動拿下1金2銀2銅。

目前就讀台師大體育與運動科學研究所的周鴻宇，個人半馬最佳成績是1小時7分10秒，而想要取得明年德國世大運的參賽門票，至少得跑進1小時6分30秒。

周鴻宇在接受中央社訪問時表示，因為在學校大多參賽項目仍以場內賽事為主，「像半馬、全馬都是我自己想要多練的部分，目前規劃到明年6月底前有3場半馬的國際賽事，希望能盡快達到世大運參賽標準。」

周鴻宇強調，自己的年紀已是最後一次能參加世大運了，「所以今年訓練量特別紮實，最好就是週日的台北馬可以一次成功（達標），很想要去感受一下大學生運動會最盛大的舞台。」

除了半馬要拚世大運達標外，周鴻宇也將參加明年東京馬拉松，要獻出生涯首場全馬賽事。他笑說：「東京馬我給自己訂了3個標準，高標就是跑進2小時20分內，中等標準就是打破高雄市跑者最佳的2小時24分，低標就是2小時30分完賽。」

周鴻宇今天出席運動品牌的新鞋發表會，並帶領一群跑者直接上路體驗，他表示，這雙鞋的彈性係數大升級，讓跑者能輕鬆感受到回彈腳感，跑起來也會更輕鬆。

台北馬拉松 東京馬拉松 田徑

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